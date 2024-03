Quins seran els beneficiats principals de la llei d'amnistia? Puigdemont, Mas...

La proposició de llei d'amnistia aprovada al Congrés beneficiaria l'independentisme català --9-N i 1-O inclosos--, els principals dirigents de Junts i ERC i el seu entorn, els 12 CDR processats i els investigats per Tsunami Democràtic , entre altres.

Segons va assegurar públicament el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, la norma empararia 372 persones.

Puigdemont, Junqueras i Mas

Carles Puigdemont. El líder de Junts i expresident català té tres fronts oberts als tribunals. Al Suprem, està processat per delictes de desobediència i malversació pel referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017.

L'instructor Pablo Llarena està esperant prendre-li declaració indagatòria per poder avançar cap a judici. Contra ell pesa una ordre de detenció nacional, però l'euroordre va quedar desactivada. També és un dels 35 exalts càrrecs catalans que al novembre van ser jutjats al Tribunal de Comptes (TCu) per la responsabilitat comptable derivada del suposat desviament de fons per a les despeses de l'1-O i de l'acció exterior del 'procés'.

La Fiscalia els reclama 3,1 milions d'euros de forma conjunta i solidària. Societat Civil Catalana demana fins a 5 milions d'euros.

I, finalment, el Suprem ha obert causa penal en contra per possibles delictes de terrorisme emmarcats en els disturbis provocats per la plataforma independentista Tsunami Democràtic després de la sentència del 'procés'. La magistrada instructora Susana Polo té pendent citar-lo a declarar com a investigat.

Oriol Junqueras. El líder d'ERC i exvicepresident català va ser condemnat el 2019 pel Tribunal Suprem (TS) a 13 anys de presó i inhabilitació per sedició i malversació, encara que el juny del 2021 se li va indultar la pena de presó.

El febrer passat, es va canviar la seva condemna a desobediència i malversació per la reforma penal que va derogar la sedició. També va ser jutjat al TCu.

Artur Mas i Francesc Homs. L'expresident i el seu exconseller van ser condemnats pel TCu a tornar a la Generalitat una mica més de 4,9 milions d'euros (als quals es va sumar més d'1 milió d'euros en interessos) per l'organització de la consulta independentista del 9 de novembre de 2014. També estan en la causa oberta al TCu per les despeses de l'1-O i de l'acció exterior del 'procés'.

Els pròfugs de l'1-O

Toni Comín (Junts). L'exconseller català i eurodiputat està processat al TS per delictes de desobediència i malversació per l'1-O. Llarena també espera prendre declaració indagatòria. Té una ordre nacional de cerca i captura en contra. I va ser un altre dels jutjats pel TCu.

Clara Ponsatí (Junts) . L'exconseller catalana i eurodiputada està processada al Suprem per desobediència per l'1-O. Després de ser detinguda fins a dues vegades a Barcelona, finalment Llarena va poder rebre la seva declaració indagatòria i concloure sumari.

Manca que la Sala Penal es pronunciï sobre els passos següents. Si escau, ja no té ordre de detenció nacional i, com que està acusada d'un delicte sense presó, no és possible cursar euroordre. És una altra de les jutjades pel TCu.

Lluís Puig (Junts). L'exconseller català està processat al TS per desobediència i malversació. L'instructor del 'procés' tampoc ha pogut prendre-li declaració indagatòria, per la qual cosa manté l'ordre nacional de detenció en contra per a aquest fi. També ha estat jutjat pel TCu.

Marta Rovira (ERC) . La secretària general d'ERC, que continua pròfuga a Bèlgica, està processada al Suprem per desobediència per l'1-O. Llarena manté l'ordre de detenció nacional en contra per poder rebre la seva declaració indagatòria i concloure sumari. A més, està investigada a l'Audiència Nacional per 'Tsunami Democràtic'.

Els condemnats pel 'Procés'

Raül Romeva (ERC), Jordi Turull (Junts) i Dolors Bassa (ERC). Els tres exconsellers van ser condemnats pel TS a 12 anys de presó i inhabilitació per sedició i malversació.

El Govern va indultar la pena de presó, però estan inhabilitats per desobediència i malversació, la nova qualificació que va fixar el Suprem després de la reforma penal que va derogar la sedició i va modificar la malversació. Són part dels jutjats pel TCu.

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. L'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana i el d?Òmnium Cultural, respectivament, van ser condemnats pel TS a 9 anys de presó i inhabilitació per un delicte de sedició.

El Govern també va perdonar les penes de presó i el Suprem va revisar els seus casos per la reforma penal esmentada substituint aquest delicte per desordres públics, un canvi que va suposar l'extinció de les seves inhabilitacions. Són altres dels jutjats al TCu.

Carme Forcadell (ERC), Josep Rull (Junts) i Joaquim Forn (Junts). El Suprem va condemnar l'expresidenta del Parlament i els exconsellers a penes de fins a 11 anys i mig de presó i inhabilitació per sedició. Les seves penes de presó van ser indultades pel Govern i els seus casos examinats després de l'últim canvi del Codi Penal, cosa que va suposar reemplaçar aquest delicte per desordres públics. Aquesta modificació va implicar l'extinció total de les penes d'inhabilitació. També han respost davant del TCu.

Les antigues 'rebels'

Anna Gabriel. El Suprem va processar l'exdiputada de la CUP al Parlament per un delicte de desobediència per la seva suposada participació a la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) de Catalunya.

Després d'estar fugada a Suïssa, l'any passat es va presentar a l'alt tribunal, que va concloure sumari i va enviar la causa a l'Audiència de Barcelona al no estar aforada.

Meritxell Serret. La consellera d'Acció Exterior de la Generalitat també es va lliurar al Suprem tornant des de Bèlgica el 2021 i l'abril passat va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a un any d'inhabilitació per un delicte de desobediència per la seva participació a la organització i celebració de l'1-O.

'Volóh', els preparatius i l'escorta