Sílvia Orriols (AC): 'Aquí ha començat tot i des d'aquí ho reconquerirem tot'

La líder d'Aliança Catalana, la ultradretana Sílvia Orriols, ha celebrat davant la premsa que la seva formació hagi entrat al Parlament amb dos diputats. Tot i haver patit el menyspreu dels mitjans de comunicació públics i privats, malgrat l'hostilitat i el joc brut de les forces processistes, malgrat els assetjaments patits, avui Aliança Catalana (AC) ha fet irrupció al Parlament de Catalunya”, ha sentenciat Orriols eufòrica.

L'alcaldessa de Ripoll, que segurament abandoni el càrrec per anar al Parlament, ha agraït als seus votants el suport que ja ha rebut: "Volem donar les gràcies de tot cor als més de 118.000 catalans que ens han donat la seva confiança a les urnes, que han vist amb il·lusió i esperança el nostre projecte polític. Amb cert to xenòfob, ha continuat l'agraïment afirmat que els votants d'Aliança Catalana "han fet un pas endavant per lluitar per un estat lliure, segur, pròsper i occidental que ens mereixem".

A més, Orriols ha anticipat que la seva formació continuarà creixent, i que aquesta irrupció al Parlament només és l'inici: "Aquí ha començat tot i des d'aquí ho reconquerirem tot", ha dit mentre era victorejada.

La líder d'Aliança Catalana creu que el seu pas pel Parlament li permetrà "reproduir el creixement que ja hem protagonitzat a Ripoll". "Els resultats obtinguts al Ripollès evidencien que allà on se'ns coneix, se'ns vota, i se'ns vota perquè complim", ha afegit.

"Defensarem l'interès dels nostres votants sense por ni correccions política", ha conclòs, entre aplaudiments.