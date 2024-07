Sílvia Orriols, denunciada per un presumpte delicte d'odi

La Fundació Ibn Battuta ha presentat davant de la Fiscalia de Delictes d'Odi i Discriminació de Barcelona una denúncia contra l'alcaldessa de Ripoll (Girona) i diputada d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, per presumptament entorpir l'empadronament a persones immigrants al municipi .

La denúncia sosté que després de prendre càrrec com a primera edil de Ripoll el 2023, "es va iniciar per part de l'equip de govern de l'Ajuntament una pràctica discriminatòria i xenòfoba contra els immigrants, especialment contra el col·lectiu magribí".

La fundació denuncia que des del consistori han convertit "en una odissea" una mera gestió administrativa com és l'empadronament, donant lloc --segons l'escrit-- a dilacions injustificades ia enviar la Policia Local a fer-ne verificacions.

Ratllen aquest fet de discriminatori, ja que "posa en dubte únicament el col·lectiu migrant, donant a entendre que la documentació aportada per si sola no té veracitat".

DENÚNCIES VULNERABILITAT

Segons l'escrit, aquesta suposada pràctica deixa les persones migrants en "una absoluta vulnerabilitat, desproveint-les de drets bàsics com a ciutadans, com ara l'accés a assistència sanitària; a l'educació dels fills ia poder tramitar l'autorització de residència per reagrupament familiar davant la Policia Nacional", ja que totes aquestes gestions requereixen l'empadronament.

La denúncia inclou cops de pantalla de diverses piulades compartides per Orriols al seu compte oficial de 'X' en què es pot llegir: "M'esteu dient que els nostres avis poden esperar un any per cobrar una ajuda, però un immigrant no pot esperar tres mesos per empadronar-se?".

A més, la denúncia posa èmfasi que la política-social de l'equip de govern s'acarnissa especialment amb els ciutadans d'origen marroquí, afegint que "només cal assenyalar l'enorme quantitat de contingut abocat per aquest a les diferents xarxes socials, incitant sense gènere de dubte a la islamofòbia, creant un ambient de tensió i de malestar entre els ciutadans de Ripoll i generant confusió contra els marroquins, de manera que se senten maltractats i mirats pel seu origen i religió”.

ORRIOLS RESPON

Per la seva banda, Orriols s'ha pronunciat a través del seu perfil de 'X' argumentant que "les associacions islàmiques farien bé a buscar delictes d'odi a les mesquites i deixessin en pau els càrrecs electes" i ha carregat contra els responsables de la fundació titllant-los, textualment, de totalitaris.

"Si tant us desagrada que defensem els nostres valors i les nostres lleis, torneu al Marroc o us penseu que recularem 600 anys en drets i llibertats perquè us sentiu com a casa?", ha expressat Orriols.