Silvia Paneque: 'Catalunya està cansada del ra-ca-ca la matraca'

La nomenada presidenta del 15è Congrés del PSC ha donat la frase del dia amb la seva "Catalunya està cansada del "raca-ca la matraca" i espera, ha afegit " té esperança que vaig arribar la moderació".

Silvia Paneque alcaldessa de Girona ha dit durant la seva intervenció "avui som molts" admetent que al "PSC ens hem caigut i ens hem aixecat".

Ha volgut deixar clara que ara "som més, som majoria" davant dels que porten molt de temps "fent soroll" i els catalans volen ara "una Catalunya socialista, ens esperen".

Ha afegit que "hi ha molta gent que espera sentir paraules d´esperança i una Catalunya de progrés" hi ha "molts catalans que volem unir les nostres vides individuals per avançar junts i per guanyar junts"

Per a Paneque "la gent corrent és majoria i no mereixem ni una Catalunya encallada ni insegura" un "país ple de complexos i Catalunya no s'ho mereix".