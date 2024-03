Sira Rego presenta la seva candidatura a la direcció d'Izquierda Unida

La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha anunciat la seva candidatura per ser coordinadora general d'Esquerra Unida (IU), que celebrarà una assemblea federal els propers dies 18 i 19 de maig per buscar un nou lideratge després de la marxa de la formació d'Alberto Garzón, així com per renovar la proposta política.

"Avui presento la meva candidatura a la Coordinació Federal d'Esquerra Unida. Et vull demanar el teu suport per construir una IU valenta i combatuda", ha anunciat la ministra en un missatge a la xarxa social X, demanant el suport dels prop de 18.000 afiliats amb dret a votar la nova direcció per obrir una nova etapa al partit.

El missatge ve acompanyat d'un vídeo en què Rego sosté que, "per seguir avançant drets", cal una IU que pugui "ser referent a les institucions" sense que "es tanqui als palaus". També defensa que per sortir d'una de les etapes "més fosques" des de la Segona Guerra Mundial, cal "la valentia de qui aposta per ponts en lloc de murs".

Amb el hastag #arribalasqueluchan i una pàgina web homònima, la dirigent d'IU es presenta així com candidata per substituir Alberto Garzón, coordinador general de la formació durant set anys fins al novembre del 2023. El conclave de la formació tindrà lloc els dies 18 i 19 de maig, en vigílies de les eleccions europees i pràcticament dos mesos després que Sumar hagi desplegat la seva assemblea fundacional, prevista pel 23 de març.

Des del si de l'organització ja es va indicar que es treballarà per aconseguir una proposta política i candidatura a l'Executiva del partit "de consens", tot i que també es facilita la presentació de propostes alternatives fins al proper 29 d'abril en requerir-se només l'aval del 2% de les bases de IU. De moment, la de Rego és l?única candidatura que s'ha presentat per al'assemblea federal.