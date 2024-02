Sirera assegura que no es donen ni es donaran les condicions per indultar Puigdemont

El líder del PP a Barcelona, Daniel Sirera, ha assenyalat que les circumstàncies per indultar Carles Puigdemont "no es donen ni es donaran mai". Al seu parer, abans hauria de tornar a Espanya i ser jutjat.

En una entrevista, apunta que "perquè es produeixi l'indult, ha de venir i ser jutjat, i hi ha d'haver una assumpció de responsabilitats. També considera que "hauria de demanar perdó, assumint que es va actuar malament", ha recordat Sirera. , ha reivindicat que el PP ha dit 'no' a indults ia amnistia i ho seguirà dient.

Pel que fa als resultats de les eleccions a Galícia, Sirera els ha exalçat com "una bona notícia no només per a Galícia i per al PP, també per a Espanya". I és que el popular barceloní considera que els votants populars han sabut reaccionar a l'intent del PSOE de convertir el PP en un partit feble.

Per Sirera, la victòria del PP a les eleccions gallegues "demostra el fracàs de la política de Sánchez i els seus intents per enderrocar el PP donant oxigen als independentistes", en referència als pactes del Govern, presidit per Pedro Sánchez, amb ERC i Junts.