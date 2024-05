Sirera (PP) demana 'endurir les penes' per robar coure a Rodalies

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat "endurir les penes" per robar coure en infraestructures com les de Rodalies, informa el grup municipal en un comunicat aquest dimecres.

Ho ha dit després que un robatori a l'estació Montcada Bifurcació (Barcelona) diumenge provoqués incidències a la circulació de Rodalies, que aquest dimecres segueix patint afectacions.

Sirera ha afegit que el ministre de Transports, Óscar Puente, i la Generalitat estan protagonitzant un "vergonyós espectacle" i els ha retret no invertir a millorar el servei i la seguretat de Rodalies.

Ha exigit a la Generalitat que prengui mesures i incrementi la seguretat a les infraestructures ferroviàries, ja que els robatoris de coure "dificulten molt que els ciutadans optin pel transport públic".

També ha reclamat a l'alcalde Jaume Collboni que "defensi els interessos de Barcelona i sigui més exigent tant amb el Govern d'Espanya, del seu partit com amb el de la Generalitat fins ara dels seus socis".

Descarta repetir la fórmula Collboni al Parlament

Sirera també ha estat preguntat aquests dies per la possible reedició la fórmula Collboni per investir Salvador Ila. A l'Ajuntament de Barcelona, els populars van recolzar el candidat socialista per evitar un govern independentista. Tot i això, el líder del PPC a Barcelona ha descartat "en aquests moments" que el PP doni suport al PSC perquè governi a la Generalitat després de la victòria dels socialistes, tal com ell va fer a la capital catalana per investir alcalde Jaume Collboni.

"Costa molt pensar que puguem recolzar el PSC en aquests moments, que és el col·laborador necessari perquè Puigdemont i ERC puguin sortir endavant", ha afirmat en roda de premsa aquest dimarts per valorar els resultats de les eleccions de diumenge.

Sirera ha recordat que el PSC "deia que l'amnistia era inconstitucional" i que ara la defensa, motiu pel qual descarta recolzar-los.

"El que nosaltres tenim molt clar és que, a nivell de Catalunya, qui decidirà el futur del Govern serà Puigdemont i Sánchez", i està convençut que el candidat del PSC, Salvador Illa, preferirà arribar a un acord amb el de Junts+, Carles Puigdemont, o amb ERC per governar que amb el PP.

Ha insistit que el PP no investirà president de la Generalitat "una persona que vulgui trencar la convivència a Catalunya i trencar-la amb Espanya" i ha recordat que és la línia vermella que els populars han posat durant la campanya, la que posen ara i la que continuaran posant els propers dies, ha dit.