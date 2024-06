Sirera (PP) descarta negociar amb Junts per a una moció de censura contra Sánchez

per Redacció CatalunyaPress

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha defensat aquest dilluns que no creu que “s'hagi de parlar amb Junts” per presentar una moció de censura contra el president del Govern, Pedro Sánchez.

"Jo no crec que s'hagi de parlar amb Junts; jo crec que si es valora la possibilitat de presentar-la, es presentarà i després els grups votaran en consciència", ha expressat en una atenció als mitjans a Barcelona, després de preguntar-li per si després de les eleccions europees d'aquest diumenge el PP conversarà amb Junts per contemplar aquesta moció.

Sirera ha al·ludit així a les declaracions d'aquest mateix dilluns del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que no ha descartat recórrer a una moció de censura i ha vaticinat la "final del túnel del PSOE" si als comicis europeus se'n dóna una majoria social del PP.

En paral·lel, ha posat èmfasi que la moció de censura és una eina que cal valorar presentar-la si hi ha "una opció clara de guanyar-la".

El 9J és la "millor moció de censura"

Alhora, ha plantejat textualment el 9J com l'oportunitat d'or de fer "la millor moció de censura contra Sánchez", fent que els socialistes perdin les eleccions.

Al seu parer, un mal resultat del PSOE a les europees "pot fer que les coses canviïn" i, fins i tot, portar els mateixos socialistes a convocar eleccions per, textualment, acabar amb l'agonia i el desgovern.

"Hem de censurar directament amb el nostre vot Sánchez diumenge que ve", ha afegit, alhora que ha considerat que aquesta és la millor resposta que podria tenir per part dels ciutadans contra l'Executiu espanyol.

El PP porta al Senat la seva ofensiva contra l'amnistia

El PP portarà aquest dimarts la seva ofensiva contra la llei d'amnistia i preguntarà a la sessió de control al Govern per què retarda la publicació d'aquesta norma, cosa que, segons la seva opinió, és perquè té "por als seus efectes en la campanya" electoral" de les europees, segons han assenyalat fonts populars.

En concret, la portaveu del Grup Popular al Senat, Alicia García, ha substituït la pregunta oral per a la sessió de control d'aquest 4 de juny i preguntarà a la ministra portaveu, Pilar Alegría, "per què, si era tan urgent l'aprovació de la llei d'amnistia ara se'n dilata la publicació".

Dijous passat 30 de maig el Ple del Congrés va aixecar el veto del PP al Senat a la Llei d'Amnistia i la norma va ser definitivament aprovada amb 177 vots a favor davant de 172 vots en contra. La norma entrarà en vigor quan es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), cosa que encara ha passat.

El PP considera que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, està "demorant la publicació al BOE d'aquesta norma per por als seus efectes en la campanya electoral" i per això preguntarà per aquest assumpte a l'Executiu de Sánchez al Ple del Senat, segons fonts de la formació.

Aquest diumenge, en un míting a Saragossa, el mateix líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ja va acusar Pedro Sánchez de demorar la publicació per "por als efectes" d'una norma que, segons va dir, és "il·legal". En qualsevol cas, s'ha mostrat convençut que la Unió Europea frenarà aquesta norma i no deixarà "passar aquest atropellament".