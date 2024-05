Sirera (PP): ''Si Sánchez pot, farà president de la Generalitat Puigdemont''

per Redacció CatalunyaPress

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmat aquest divendres 17 maig que “si Sánchez pot, farà president de la Generalitat Puigdemont”, en una entrevista concedida a La 2 i Ràdio 4.

Ha dit que, malgrat que la seva afirmació "és una mica agosarada", el candidat de Junts+, Carles Puigdemont, vol ser president del Govern i la prioritat del president del Govern, Pedro Sánchez, és mantenir-se al poder.

"Al senyor Sánchez li importa poc Catalunya, no importa poc el senyor Illa i li importa poc el PSC", ha subratllat.

Sirera no és l'únic càrrec de la formació que insinua que això és una opció real; sense anar més lluny, la directora de la campanya del 12M i eurodiputada de la formació, Dolors Montserrat, va apuntar recentment que “es necessiten mútuament per sobreviure”.

En el mateix sentit s'ha pronunciat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que considera que Pedro Sánchez, farà president de la Generalitat Carles Puigdemont però ho "amagarà" fins després de les eleccions europees del 9 de juny".

Ves a Collboni "darrere del PSC"

Més enllà de la seva valoració sobre les eleccions del 12M, en clau municipal, Sirera ha criticat que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dit que mai no pactaria amb un partit que no respectes a Espanya, ha dit, i que ara ho veu "corrent pels passadissos de l'Ajuntament darrere d'ERC a veure si els posa al govern”.

Ha reconegut que "no s'hauria imaginat mai que el soci prioritari de Collboni seria ERC" i, en preguntar-li sobre si hagués tornat a donar suport a la seva investidura, ha dit que ara li costaria més prendre la decisió, però no se'n penedeix.

L'escalinata de la Sagrada Família

En ser preguntat per la seva opinió sobre la construcció de l'escalinata de la Façana de la Glòria de la Sagrada Família, Sirera ha assenyalat que si no hi ha acord amb els veïns dels edificis que es preveu enderrocar, és partidari que aquests es quedin .

"És més important garantir l'habitatge i la propietat d'aquests veïns que no pas fer l'escalinata. És la meva opinió", ha asseverat.