Sirera retreu a Collboni ''intentar comprar ERC per fer Illa presidente''

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha retret a l'alcalde, Jaume Collboni "intentar comprar ERC a canvi de fer Illa president, ha informat el grup municipal en un comunicat aquest divendres.

Ho ha dit després que els republicans anunciessin aquest dimarts que havien aconseguit un preacord amb els socialistes per governar a Barcelona, per la qual cosa Sirera ha lamentat que “Collboni està convertint Barcelona en moneda de canvi entre el PSC i els seus socis al Parlament i al Congrés".

Ha reiterat el compromís a "exercir d'única i veritable oposició, reivindicant una Barcelona plural, lliure i cosmopolita".

La trajectòria de Daniel Sirera

Nascut el 30 de juliol de 1967 a Barcelona, i llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, Sirera ha dedicat gran part de la seva carrera a la política, a més de tenir una presència significativa als mitjans de comunicació com a comentarista i analista polític.

La seva trajectòria política va començar a la seva joventut, quan es va unir a Noves Generacions, l'organització juvenil del Partit Popular. Ràpidament va ascendir a les files del partit, destacant-se per la seva capacitat oratòria i el seu compromís amb les polítiques conservadores. El 1995, va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona, càrrec que va ocupar fins al 1999. Durant aquest període, va treballar en diverses àrees, enfocant-se en temes de seguretat, mobilitat i serveis públics.

El 1999, Daniel Sirera va ser elegit diputat al Parlament de Catalunya, on va exercir fins al 2010. Com a parlamentari, va ser conegut per la seva ferma oposició al moviment independentista català i per la seva defensa de la unitat d'Espanya. Va ocupar diversos càrrecs dins del partit, incloent-hi el de portaveu del Grup Parlamentari Popular al Parlament de Catalunya. El seu lideratge i habilitats polítiques el van portar a ser elegit president del PP a Catalunya el 2007, posició que va mantenir fins al 2008.

Després del seu pas pel Parlament de Catalunya, Sirera va continuar sent una figura rellevant dins del Partit Popular i en la política espanyola. Va participar activament en diverses campanyes electorals i va ser membre del Consell Audiovisual de Catalunya, on va treballar per garantir la imparcialitat i la transparència als mitjans de comunicació.