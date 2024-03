Els socis de l'ANC rebutgen anar a les eleccions amb una llista cívica

Els socis de l´Assemblea Nacional Catalana (ANC) han rebutjat concórrer a les eleccions catalanes del 12 de maig amb una llista cívica. L'entitat ha anunciat aquest dissabte en un acte els resultats de la consulta, en què han participat 7.599 socis: 6.660 (48,16%) s'han mostrat favorables, 3.758 (49,45%) han votat en contra, i 181 ( 2,38%) en blanc. Així les coses, es preveu que l'independentisme estarà representat a les eleccions per quatre principals partits: ERC, Junts, la CUP i Alhora.

La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha dit que els resultats ajustats entre el 'no' i el 'sí' a la llista cívica s'entenen com "un no per ara, un no per a aquestes eleccions del 12 de maig de 2024, però és un clar avís als partits”. A més, ha subratllat que la negativa final a la seva proposta pot haver estat influïda per l'avançament de les eleccions que va anunciar el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

L'ANC demana que les eleccions siguin unes "eleccions plebiscitàries per fer efectiu l'1-O"

Alhora, Feliu ha fet una crida perquè les del 12 de maig siguin unes "eleccions plebiscitàries per fer efectiu l'1-O", i ha deixat clar que "empenyem els partits fins a aconseguir-ho". Feliu, doncs, pretén que la població catalana cridada a les urnes voti sobre la base del seu desig per la independència o per la unió amb Espanya. El darrer baròmetre efectuat pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) indica que el 41% de catalans votarien favorablement en un referèndum independentista, mentre que el 52% hi votarien en contra.

Amb vista als comicis, l'últim baròmetre del CEO vaticina una victòria del PSC, que passaria dels 33 escons actuals a una forquilla d'entre 39 i 45. ERC quedaria en segona posició, mantenint entre 29 i 34 escons (actualment també en té 33 ). Junts, encara amb la incògnita de si es presenta Carles Puigdemont, seria tercer, obtenint entre 19 i 24 escons (actualment en té 32).

El sondeig també indica un creixement notable del PP, passant dels tres escons actuals a la forquilla de 12 a 17. Els comuns passarien dels seus actuals vuit escons a la forquilla dels 10 a 13. Finalment, Vox passaria dels actuals 11 escons entre 6 i 9, i la CUP passaria dels 9 escons actuals a entre 4 i 8.