La solució que planteja ERC per regular l'autodeterminació a la UE

per Redacció CatalunyaPress

ERC ha situat un "acord de claredat europeu" com una de les prioritats del seu programa electoral europeu, una via que els republicans valoren que podria tenir el suport de representants d'altres "pobles" sense estat de la Unió Europea.

Així ho recull el primer punt del resum del programa electoral, que han presentat aquest dilluns la candidata d'ERC als comicis europeus, Diana Riba, i la senadora Sara Bailac, en una roda de premsa a la seu del partit a Barcelona.

"Volem una eina democràtica i homologada a tota la Unió Europea perquè es pugui garantir aquest exercici de l'autodeterminació dels pobles per igual a tota la Unió Europea", ha assegurat Riba.

Un eventual acord de claredat hauria de detallar, segons els programes, el procediment a seguir per a la incorporació automàtica de nous Estats formats per ciutadans i territoris que ja formen part de la UE.

La candidata ha valorat que les fronteres canvien, i ha reivindicat l'acord de claredat perquè les fronteres no siguin només a voluntat dels Estats, diu, i perquè "la voluntat d'un poble de moure una frontera no s'acabi en conflictes bèl·lics" .

Ha afegit que, juntament amb Catalunya, hi ha "diferents pobles a la Unió Europea que en aquests moments tenen clarament una voluntat d'exercir el seu dret a decidir".

Català, drets socials i transició verda

El document que han presentat aquest dilluns resumeix en 10 punts el seu programa de cara a les europees, que, a més de l'acord de claredat, proposa avançar perquè el català sigui oficial a les institucions comunitàries, o accelerar la transició ecològica per arribar a la neutralitat climàtica el 2040.

Els republicans també plantegen regular les condicions i la qualitat de les importacions de productes agraris per evitar la competència deslleial de tercers països i promoure la producció de proximitat.

En drets socials citen un salari mínim europeu que millori les condicions laborals, una renda bàsica universal comunitària, i desenvolupar una estratègia d'habitatge a la Unió Europea per rehabilitar edificis, evitar l'especulació o incrementar el parc públic d'habitatges.

Altres punts passen per un impost a la riquesa per a l'1% de la població amb més recursos, incloure el consentiment a la directiva europea contra les violències masclistes, i deixar d'externalitzar la gestió de la migració a "governs autoritaris" i establir vies legals flexibles per acollir persones immigrants.