Podem suggereix als seus fidels a Catalunya que votin ERC o la CUP i no Sumar

La sorra política catalana es troba agitada davant de les properes eleccions, i Podem, el partit sorgit del fervor del 15-M, es posiciona de manera peculiar en aquest escenari. Amb una història marcada per la lluita contra les elits i la defensa de polítiques d'esquerra, l'estratègia de Podem a Catalunya revela una consideració acurada de la realitat política actual.

La decisió de no participar en aquestes eleccions té com a argument principal evitar la fragmentació de l'esquerra. Podem, conscient de les conseqüències d‟una dispersió de vots entre diferents forces afins, ha optat per una tàctica de suport estratègic. En aquest sentit, ha suggerit als seus seguidors donar suport a partits com ERC o la CUP, en lloc dels Comuns, en un intent per enfortir les forces que comparteixen una agenda progressista.

Aquesta postura no ha estat exempta de controvèrsies. Podem ha emprès una campanya crítica contra figures com Yolanda Díaz i Jéssica Albiach dels Comuns. La disputa s'ha traslladat fins i tot a les xarxes socials, on s'acusa Comuns-Sumar d'usurpar el compte d'En Comú Podem, generant un ambient de confrontació digital.

Tot i que no participa directament a les eleccions catalanes, Podem fa una crida als seus seguidors perquè exerceixin el seu dret al vot. Tot i això, deixa clar que no estan representats en la candidatura de Comuns-Sumar, marcant una línia clara de diferenciació política.

Mentrestant, Podem està concentrant els seus esforços a les eleccions europees, sota el lideratge d'Irene Montero. Aquesta estratègia evidencia la visió de llarg termini del partit, enfocant-se en àmbits on consideren que poden tenir un impacte significatiu.

La presència de Yolanda Díaz en aquestes eleccions ha generat una certa inquietud a Podem. No desitgen que la seva absència es converteixi en una excusa davant d'un possible fracàs dels Comuns, reflectint la preocupació per la polarització política i les dificultats que enfronta l'esquerra alternativa al PSOE en aquest context.