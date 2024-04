Sumar avisa que la plantilla d'Aena no està preparada per a un accident d'avió

per Redacció CatalunyaPress ,

Sumar ha advertit al Congrés que la plantilla actual d'Aena no està preparada ni formada per executar el Pla d'Autoprotecció a l'Aeroport d'Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que s'activa en cas d'accident per intentar reduir-ne al mínim les conseqüències.

De fet, la formació adverteix que fins i tot hi ha treballadors de l'empresa "forçats" a fer feines per a les quals no estan "ni preparades ni formades" en el marc del pla esmentat, de manera que la companyia podria fins i tot estar assumint unes responsabilitats amb conseqüències penals.

A través d'una bateria de preguntes parlamentàries a què ha accedit Europa Press, el diputat per Tarragona de Sumar, Fèlix Alonso Cantorné, pregunta al Govern si està al corrent d'aquesta situació i si hi ha previstes accions concretes.

El pla coordina les accions en cas d'accident

La meta del pla d'autoprotecció passa per optimitzar l'actuació davant d'una emergència i reduir al mínim les conseqüències d'accidents com el de Spanair el 2008, i en què participen diversos mitjans externs com el SUMMA 112, els bombers de l'Ajuntament o la Comunitat de Madrid, la policia o la Guàrdia Civil.

Per a la gestió d'un accident com el del vol 5022 de Spanair el 2008, els sindicats exigien un mínim de coordinadors de processos i altres professionals tècnics a la plantilla. Sumar denuncia que 16 anys després i deu milions de passatgers addicionals a l'aeroport aquesta plantilla "és la mateixa".

És en aquest punt on el grup plurinacional, citant fonts sindicals, adverteix que des de fa temps a Barajas Aena està comunicant a treballadors implicats al Pla d'Autoprotecció que, atesa l'absència de personal en torns i la impossibilitat de cobrir absències, en cas d'activació del pla esmentat aquests treballadors s'han de fer càrrec de funcions i rols per als quals actualment no estan preparats ni formats.

Pregunta al Govern si farà una inspecció

Per aquests motius, la formació de Yolanda Díaz pregunta al Govern si l'Agència Estatal de Seguretat Aèria té coneixement de la "reiterada manca de personal format i implicat" en la implementació de la gestió del Pla d'Autoprotecció per part d'Aena a l'aeroport de Barajas, així com si l'agència té intenció d'inspeccionar l'assumpte.

Així mateix, pregunta al Govern si tenen coneixement que Aena hagi informat l'Ajuntament, la Comunitat o la delegació del Govern o les Forces de l'Ordre sobre aquesta manca de personal, ja que participen al Pla a través dels serveis d'emergència o els bombers, entre d'altres.

Finalment, Sumar pregunta a l'Executiu si considera que la situació actual de les persones que treballen per garantir la seguretat dels passatgers respon als compromisos que ha adquirit l'Administració tant amb entitats com l'Associació d'Afectats del Vol JK5022.