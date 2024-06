Sumar demana al Govern destinar més fons per ajudar refugiats sahrauís

Sumar vol que el Govern destini més fons per ajudar els refugiats sahrauís als camps de Tinduf (Algèria) a fer front a l'emergència alimentària a què s'enfronten davant el continuat deteriorament de la situació humanitària.

Per això, els de Yolanda Díaz han presentat una proposició no de llei per al seu debat a la Comissió de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, en l'exposició de motius de la qual no es fa en cap moment menció al canvi de postura del Govern respecte al Sàhara, malgrat que el partit ha deixat clar el rebuig al suport al pla d'autonomia marroquina per a l'antiga colònia espanyola.

Al text, al qual ha tingut accés Europa Press, s'incideix que les ONG que recolzen els refugiats sahrauís vénen "alertant sobre el continu deteriorament de la situació humanitària, que afecta directament més de 173.600 persones".

El Programa Mundial d'Aliments (PMA) va reduir des del novembre del 2023 gairebé un 30% les racions alimentàries i hi ha incertesa sobre què passarà a partir del juny, assenyala Sumar, que incideix que l'augment de les crisis al món està afectant la finançament de les agències humanitàries.

Per això, des del partit de Díaz volen que el Congrés insti el Govern en primer lloc a "augmentar les partides pressupostàries dedicades a l'ajuda humanitària al poble sahrauí" així com "la contribució multilateral als organismes" que els presten assistència.

Igualment, reclamen que s'augmenti "el pressupost d'ajuda directa a les organitzacions humanitàries sahrauís que assisteixen la població refugiada" i es reforcin "les línies de finançament de les ONG espanyoles que treballen als campaments de refugiats de Tinduf".

Sumar planteja també que des del Congrés es demani al Govern que defensi "a les institucions europees i dels organismes multilaterals que es respectin els compromisos adquirits per l'Oficina d'Acció Humanitària de la Comissió Europea (ECHO) sobre la població sahrauí, i la millora de la coordinació dels actors implicats per respondre decididament a l'emergència alimentària”.

Finalment, demana que s'estableixin "mecanismes per a l'enfortiment del moviment de solidaritat amb el Sàhara i generar espais de diàleg amb la societat civil per a la definició d'una política de cooperació i d'ajuda humanitària amb el poble sahrauí que arreplegue la solidaritat i el compromís de la societat espanyola".