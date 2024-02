Sumar demana trencar les relacions institucionals amb Israel al camp tecnològic

Sumar ha criticat la recent trobada entre empreses espanyoles i israelianes per impulsar la col·laboració en matèria de seguretat i reclama al Govern suspendre les seves relacions la relació en matèria tecnològica, com es va fer per part del Ministeri de Ciència amb Rússia i Bielorússia el 2022.

Així ho plantegen els diputats del grup plurinacional Tesh Sidi (Més Madrid), Enrique Santiago (IU), Gerardo Pisarello i Gala Pin (tots dos d'En Comú Podem) a través d'unes preguntes parlamentàries registrades aquest divendres al Congrés.

Els parlamentaris de Sumar acusen Israel de cometre un "genocidi" contra la població palestina a Gaza, amb més de 28.000 morts des que va iniciar la seva ofensiva després de l'atac terrorista de Hamàs.

"I això és possible, en bona part, a causa de l'aposta ferma per l'ús de la tecnologia i la Intel·ligència Artificial (IA) amb fins militars", aprofundeixen els parlamentaris per afegir que això "no vol dir que sigui necessàriament tecnologia militar que dóna servei a l'Estat d'Israel en el seu afany genocida”.

Sobre això, apunten que els avenços tecnològics i la infraestructura digital civil és també "un element clau per sostenir el règim d'apartheid i la massacre", citant per exemple el sistema anomenat Habsora (L'Evangeli) que usen les forces armades israelianes consistent en un conjunt algorítmic que permet "identificar i seleccionar els objectius del bombardeig, inferint el nombre de persones que són a la zona".

"És a dir, s'automatitza el genocidi i, alhora, es fa servir d'escut per eludir la responsabilitat d'un atac", denuncien els quatre diputats de Sumar.

A més, descriuen que els experts apunten que tampoc no és possible saber quins criteris ha fet servir aquesta tecnologia per suggerir un atac, així com tampoc qüestionar-los, evitant la capacitat d'avaluar el risc de dany a civils.

Per això, al·ludeixen a la informació difosa per Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya sobre la trobada dimecres passat amb la participació de deu companyies israelianes juntament amb altres societats espanyoles per a l'"impuls de sinergies i aliances estratègiques".

Els parlamentaris de Sumar recriminen que aquesta reunió coincideix amb un moment en què el Govern espanyol està "pressionant" la Comissió Europea per revisar les relacions amb Israel a causa de "preocupacions sobre drets humans i principis democràtics".

Després al·ludeix que Israel és reconeguda per la seva avançada tecnologia en ciberseguretat, com ho demostra el fet que membres del Govern espanyol, inclòs el president Pedro Sánchez, hagin estat "espiats" utilitzant programari israelià, específicament el programa Pegasus, que també es va fer servir amb líders independentistes.

Per tant, els diputats de Sumar qüestionen l'Executiu si pensa que és oportú suspendre les seves relacions en matèria de tecnologia i innovació amb Israel, tal com va fer el Ministeri de Ciència i Universitats amb Rússia i Bielorússia el 10 de març de 2022 passat.

"Quins són els estàndards de violacions de drets humans i el dret internacional humanitari que té el Govern per suspendre la seva col·laboració en matèria de tecnologia i innovació amb un tercer estat?", conclou Sumar.