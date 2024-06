Sumar lamenta que una repetició electoral a Catalunya complicaria els Pressupostos

El secretari general del grup parlamentari de Sumar al Congrés, Txema Guijarro, ha admès que una possible repetició electoral a Catalunya faria més complicat tenir Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any que ve.

També ha reconegut que Junts s'ha instal·lat en una estratègia de "posar la pistola damunt la taula" amb les seves exigències a l'Executiu, com excloure Catalunya del repartiment de menors migrants no acompanyats per no rebutjar la reforma de la Llei d'Estrangeria però també aprecia molt component de “performance” en la formació catalana, ja que al final ha de ser conscient que el sentit del vot té conseqüències.

Durant una entrevista al programa 'Parlament' de RNE, recollides per Europa Press, Guijarro ha manifestat que hi pot haver nous comptes públics en cas que calgui tornar a convocar eleccions catalanes per falta d'acord per a la governabilitat, però per descomptat aquesta repetició "complica" el seu horitzó.

"L'escenari català sempre ha determinat en gran mesura l'escenari estatal. Diguem que ja hi estem acostumats", ha aprofundit el diputat, que és un dels quatre coordinadors interins de Sumar després de la dimissió de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, com a líder de la formació.

D'altra banda i després de l'ultimàtum de Junts sobre la Llei d'Estrangeria i demanar que Catalunya quedi fora de la reassignació entre comunitats de menors no acompanyats, Guijarro ho ha emmarcat en la seva línia de pressió del "tot o res" que porta desplegant des del principi de legislatura, una cosa previsible per la complexa aritmètica parlamentària al Congrés.

Tot i això, ha manifestat que eren conscients que Junts podia caure en la "temptació" d'adoptar aquesta estratègia, però també aprecia que es limita a "determinats escarafalls o gestos" que després cal confrontar amb la realitat.

"Una cosa és que els diferents actors facin les seves diferents performances (...) però després aquí hi ha el principi de realitat que és que cal votar i les votacions tenen conseqüències", ha advertit.

D'altra banda i qüestionat sobre si és possible negociar amb ERC un finançament singular per a Catalunya juntament amb una revisió de l'actual sistema per a totes les autonomies, el dirigent de Sumar ha respost que cal una reforma fiscal com a única solució per resoldre el problema de la finançament autonòmic que té el país.

"Ho diré amb totes les lletres, cal augmentar la pressió fiscal a Espanya, ja que seguim comparativament amb els països europeus amb una pressió fiscal molt baixa", ha emfatitzat Guijarro per, a continuació, defensar que aquest augment de la càrrega fiscal ha de dirigir-se als grans patrimonis i empreses del país, atès que les capes baixes i mesures de la societat ja han estat suportant el pes de la recaptació al llarg dels anys.

En conseqüència, ha reivindicat que una reformulació del sistema tributari del país és l'única manera de reformar el finançament que “no impliqui que alguna comunitat perd”.

"Si no fem aquesta reforma i el que repartim és el que ja hi ha i la suma és zero, llavors això vol dir que uns guanyen i altres perden. I per lògica cap comunitat autònoma voldrà perdre. Com fem perquè això no passi? Augmentant la pressió fiscal que hem d'augmentar. I això vol dir que, com dic, aquí hi ha sobretot grans patrimonis, grans fortunes, grans empreses que no paguen els impostos que deuen a aquest país", ha conclòs.

Respecte a la nova etapa interna que ha obert el soci minoritari de la coalició després del mal resultat a les eleccions europees, Guijarro ha comentat que Sumar no renuncia a crear un espai de l'esquerra alternativa capaç d'incidir en la política i compartit per tots els actors. Encara més, ha proclamat que no només és un projecte viable sinó necessari.

Qüestionat sobre si cal comptar amb Podem per a aquest objectiu, el dirigent de Sumar ha comentat que cal "unitat d'acció" per combatre les polítiques de la dreta i la ultradreta i li consta que això comparteixen "molts companys" que "avui estan" a Podem".