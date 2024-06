El Suprem amnistia l'exconseller Buch i l'escorta de Puigdemont

per Redacció CatalunyaPress

La secció d'apel·lació de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha amnistiat l'exconseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, i l'escorta de l'expresident Carles Puigdemont, Lluís Escolà, fet que els converteix en primers amnistiats.

El tribunal ha declarat l'extinció de la responsabilitat penal de Buch i Escolà "en quedar amnistiats els actes en virtut dels quals ha estat declarada la seva responsabilitat criminal a la instància", segons la sentència, consultada per Europa Press aquest dimarts.

L'exconseller va ser condemnat per malversació a quatre anys i mig de presó per designar el mosso d'Esquadra Lluís Escolà (condemnat a quatre anys) com a càrrec de confiança perquè escortés l'expresident Puigdemont a l'estranger, després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

La Sala d'apel·lacions s'ha reunit aquest dimarts per resoldre les possibles amnisties de vuit condemnes que estaven pendents de recurs de causes vinculades al procés. En el cas de l'exconseller, la Sala declara l'extinció de la responsabilitat penal i de la responsabilitat civil derivada dels seus actes, que queden anul·lades, i ha declarat d'ofici les costes processals.

A més, la sentència assegura que "de la mateixa manera es cancel·laran tots els registres, anotacions i antecedents, inclosos els policials, s'hagin dut a terme exclusivament en virtut dels actes expressament amnistiats".

Sentència condemnatòria

La sentència, que condemnava Buch a quatre anys i mig, també el condemnava a nou anys i mig d'inhabilitació per un delicte de prevaricació i pel delicte de malversació li imposava (a més de la pena de presó) 10 anys i mig més de inhabilitació. A Escolà se'l fixava una inhabilitació de 10 anys per un delicte de malversació, --a més dels quatre anys de presó--, i també va ser condemnat com a cooperador necessari del delicte de prevaricació, pel qual la sentència establia una condemna de nou anys d'inhabilitació.

Entre Buch i Escolà havien d'indemnitzar la Generalitat amb 52.712 euros, la mateixa quantitat que es va dedicar a pagar els salaris d'Escolà com a assessor de la Conselleria d'Interior. A la sentència, els jutges van considerar provat que Escolà va acompanyar Puigdemont fins a Bèlgica i que va encadenar baixes mèdiques, vacances i lliurances per escortar l'expresident en el seu temps lliure.

El juliol del 2018, Escolà va ser nomenat assessor de Buch, i la sentència afirmava que tots dos eren "conscients que aquest nomenament no tenia per objecte real, sinó donar cobertura remuneratòria a la funció de protecció personal i de seguretat" per a l'expresident.

Al judici, celebrat al juliol, la Fiscalia va demanar una condemna de sis anys de presó i 27 d'inhabilitació per a Buch i quatre anys i mig de presó i 23 d'inhabilitació per a Escolà, tot i que les defenses van reclamar l'absolució.