El Suprem rebutja una denúncia contra Sánchez i per la llei d'amnistia

per J.C. Meneses Montserrat

El Tribunal Suprem (TS) ha acordat no admetre a tràmit una denúncia presentada pel sindicat Manos Limpias contra el president del Govern, Pedro Sánchez, i diversos ministres per presumptes delictes d'usurpació de funcions, prevaricació administrativa i suborn pels acords del PSOE amb Junts i ERC per a la investidura, que incloïa la tramitació de la llei d'amnistia al procés.

En una interlocutòria d'aquest divendres, la Sala Penal reitera que es tracta d'un acord polític i conclou que els fets denunciats no són constitutius de delicte. Com que "tampoc no poden merèixer aquesta qualificació les esmenes que els diputats, en l'exercici de la seva funció legislativa, poden proposar durant la tramitació d'una proposició o projecte de llei", afegeixen els magistrats.

La denúncia que ara rebutja el Suprem va ser presentada el 3 de novembre passat i a ella es van sumar dues associacions més. A més de contra Sánchez, també anava contra la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz; l'ara ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños; el diputat del PSOE Óscar Puente i actual ministre de Transports; el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i l'eurodiputada socialista Iratxe García, que considerava col·laboradors necessaris en el delicte.

Manos Limpias sol·licitava al Suprem la suspensió cautelar de la llei d'amnistia, que encara no es coneixia en aquell moment, ja que no s'havia registrat al Congrés per la falta d'acord entre PSOE i Junts. La proposició de llei va ser finalment registrada deu dies més tard, el 13 de novembre, i pels socialistes en solitari.

El sindicat advertia que l'amnistia al procés independentista català no suposava "envair en aquest cas competències de l'Executiu" perquè el que s'està és "furtant competències del poder judicial".

Indicava que la llei d'amnistia tindria una sèrie d'efectes atès que suposava "la usurpació d'atribucions judicials" i assenyalava així que desautoritzava i deixava sense efecte la sentència del Suprem sobre el procés, així com les ordres de cerca i captura del magistrat Pablo Llarena sobre Puigdemont, el judici contra els líders independentistes que van malversar cabals públics per al referèndum il·legal, i les causes obertes a l'Audiència Nacional contra els CDR i Tsunami Democràtic.

A més, manifestava que col·lateralment tenia dues conseqüències: una vulneració del principi d'igualtat de tots els espanyols davant de la llei i "una vulneració del principi de separació de poders de l'article 117 CE que estableix que la Justícia correspon únicament als jutges".

Assenyalava també que el PSOE, per poder formar Govern després de les eleccions generals del 23 de juliol, necessitava el suport d'ERC i Junts, i que el líder d'aquesta darrera formació independentista, "el pròfug de la Justícia Carles Puigdemont", imposava com a condició per donar suport al candidat socialista una llei d'amnistia i la celebració d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya.

Manos Limpias explicava que amb aquestes condicions, el PSOE iniciava "una campanya enganyosa" en mitjans per transmetre a la societat espanyola la idea que l'amnistia "té cabuda a la Constitució" i que "caldria ser generós amb vista a la concòrdia" .