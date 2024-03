Surten a la llum les correccions de la Llei d'Amnistia

per Redacció CatalunyaPress

La Llei d'Amnistia va passar el primer tall. Aquest divendres, el Congrés dels Diputats la va aprovar, en una votació amb 178 vots a favor i 172 en contra. Tot i això, es presenten dos nous talls. D'una banda, ha de passar pel Senat, on el PP sí que té majoria. I, de l'altra, hi ha el tall fet per la Comissió de Venècia. Tot i que l'han avalada, l'òrgan d'experts constitucionalistes del Consell d'Europa ha fet correccions de l'esborrany de la llei que va fer el Govern.

La correcció més important és a l'abast de la llei. Com ha apuntat la Comissió de Venècia, "els procediments dʻurgència no són apropiats per a lʻadopció de lleis dʻamnistia, ateses les conseqüències de llarg abast i la naturalesa sovint compromesa dʻaquestes lleis". En aquest sentit, proposen que el Govern redueixi el termini que cobreix la Llei d´Amnistia.

Un altre element important de l'esborrany és el terme del terrorisme. Mentre s'eliminen de l'esborrany les referències de terrorisme al Codi Penal espanyol, la Comissió de Venècia indica que "les amnisties només són compatibles amb els estàndards internacionals si se n'exclou de l'aplicació les violacions serioses de drets humans".

En altres paraules, la comissió apunta que no es poden exculpar determinats delictes de terrorisme. Aquest va ser un eix central en les negociacions entre Junts i PSOE: el partit de Carles Puigdemont va pressionar perquè la Llei d'Amnistia protegís els que poguessin ser investigats per terrorisme en el marc del 'procés', però els socialistes s'hi van oposar.

Finalment, una altra correcció important que la Comissió de Venècia ha fet sobre el text proposat de la Llei d'Amnistia és l'accent que ha posat en la manera d'aprovar la llei. Ha accentuat que la llei s'hauria d'aprovar no a partir d'una majoria absoluta, sinó una majoria qualificada. És a dir, una majoria especial necessària per prendre certes decisions o aprovar determinades mesures, amb un llindar més alt que el de la meitat més un.

Ara, la Llei d'Amnistia passarà pel peatge del Senat. Com que allà tenen majoria els populars, congelaran la llei durant dos mesos. Aquest és el termini màxim que estableix el reglament de la Cambra Alta abans de tornar la llei a la Cambra Baixa, per a laprovació definitiva.