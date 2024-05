Tardà contradiu Junqueras: demana ''col·laboració'' amb el PSC i investir Illa

L'exdiputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha defensat aquest dimecres investir el candidat del PSC, Salvador Illa, per evitar una repetició electoral que ha dit textualment que seria per tallar-se les venes, i ha demanat passar a una fase de " col·laboració" amb els socialistes.

En una entrevista a La 2 i Ràdio 4, Tardà ha valorat que tant el PSC com ERC són les forces polítiques principals que representen les "classes populars", i ha dit que, al nou escenari, tots dos han de saber competir a la vegada que col·laboren en projectes conjunts.

"El partit socialista ha de reconèixer que no hi ha solució sense l'independentisme, i l'independentisme ha de reconèixer que no hi ha solució sense el PSC", ha subratllat Tardà, que ha defensat construir una solució conjunta per a Catalunya del que ningú no estigui exclòs i que pugui ser ratificada pels catalans, assegura.

Ha demanat no bloquejar una eventual investidura d'Illa, i ha dit que, si ERC i PSC competeixen alhora que hi col·laboren, hi ha possibilitats que vagin "construint un camí conjuntament".

Tardà ha remarcat que un eventual executiu del PSC s'hauria de comprometre a mantenir "les coses bones" que ha fet el Govern d'ERC a la darrera legislatura, i ha citat com a exemples els augments d'inversió en educació i sanitat, i el reforç del català als mitjans de comunicació públics.

Defensa Junqueras

Preguntat sobre un possible pas endavant de l'actual president d'ERC, Oriol Junqueras, per liderar la nova fase que pugui obrir el partit després dels mals resultats a les eleccions catalanes, Tardà ha expressat que Junqueras, si vol seguir, "té tot el dret i s'ho ha guanyat”.

Tot i això, l'exdiputat ha matisat que la decisió final s'hauria de fer a través d'un congrés d'ERC amb una decisió que, en última instància, hauria de ser ratificada per la militància de la formació.

A més, després de les paraules sobre la col·laboració amb el PSC, queda clar que el seu punt de vista sobre el rumb que ha de portar el partit és radicalment diferent. Cal recordar que Junqueras va afirmar que no passarien "per una Catalunya governada des de Madrid", i va deixar clar que la col·laboració amb el PSC no era una opció.

Rebutja qualsevol "nacionalisme"

Tardà ha valorat que ERC ha de "fugir de posicions nacionalistes, tant espanyoles com catalanes", i ha reivindicat un projecte que interpel·li també les desenes de milers de persones que han immigrat Catalunya els últims anys i que, diu, estan començant a ser conscients que trepitgen una terra catalana.

Ha reiterat que la Catalunya dels vuit milions de persones ofereix grans reptes a la catalanitat, assegura, tot i que ha rebutjat que els reptes actuals es puguin aturar amb "projectes de la tribu per a la tribu".

L'exdiputat ha afegit que, actualment, no existeixen les condicions per repetir un moviment independentista com el que hi va haver el 2017, al pic del 'procés'.