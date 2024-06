El TC detecta infraccions a les donacions rebudes de diversos partits el 2020

per Redacció CatalunyaPress

El Tribunal de Comptes ha detectat infraccions sancionables en les donacions particulars rebudes el 2020 per Vox, els Comuns (soci català de Sumar), Sortu (membre de Bildu) i el PDeCAT (formació liderada al seu dia per Artur Mas i ara en vies de desaparició), segons es recull al seu informe de fiscalització sobre la comptabilitat ordinària dels partits polítics l'any de la pandèmia.

En concret, assenyala que els Comuns, Sortu i Vox van acceptar donacions o aportacions particulars sense identificar el donant, cosa que està prohibida perquè impedeix comprovar si es compleixen els requisits legals; el PDeCAT i Vox van rebre donacions finalistes, cosa que la llei no permet; i els de Santiago Abascal van acceptar a més quotes o aportacions en efectiu, cosa que també és il·legal perquè el finançament privat s'ha de canalitzar en comptes bancaris per assegurar-ne la fiscalització.

L'informe va ser aprovat aquest dijous pel Tribunal de Comptes i properament s'iniciarà un procediment d'informació prèvia amb cadascun d'aquests partits per demanar-los aclariments i que puguin presentar les seves al·legacions. Fonts del tribunal calculen que en sis mesos hi haurà una resolució, que podria derivar o no en la imposició d'una sanció.

Aquestes infraccions són les úniques sancionables que recull l'informe, però l'examen dels comptes dels 25 partits amb representació parlamentària ha permès descobrir altres irregularitats.

INFRACCIÓ LLEU DE COMUNS I CIUTADANS

Així, les formacions Catalunya i Barcelona els Comuns, així com Ciutadans, van incomplir l'article de la Llei de Finançament de Partits que obliga a remetre els documents que li exigia el Tribunal de Comptes, cosa que es considera infracció lleu.

Les 25 formacions analitzades van publicar els seus comptes a la seva web, però dues no van fer constar la informació sobre crèdits i donacions superiors a 25.000 euros i cinc no van penjar l'últim informe del Tribunal de Comptes, malgrat estar obligats.

Igualment, el PSOE, Esquerra Unida, Bildu i el PNB no van integrar als comptes la comptabilitat de part de l'activitat de les seves organitzacions locals. A més, IU, la CUP i Nova Canàries han obtingut una nota negativa perquè els seus comptes anuals presentaven massa mancances i no reflectien adequadament la seva situació financera i patrimonial.

En termes generals, els partits polítics van ingressar 245 milions d'euros el 2020, dels quals 179 milions d'euros (73%) van provenir del finançament públic i la resta de 66 milions del finançament privat (27%).

ELS PARLAMENTS I L'ESTAT, PRINCIPALS FINANÇADORS

Pel que fa als recursos públics, la principal font d'ingressos van ser les aportacions dels grups parlamentaris i municipals institucionals (58%), seguides de les subvencions estatals (31%) per al funcionament ordinari i les despeses de seguretat.

Aquestes subvencions per a despeses de seguretat, creades els anys del terrorisme d'ETA, tenen un caràcter finalista i fa anys que el Tribunal de comptes recomana que es replantegin. De fet, els partits hauran de tornar al Ministeri de l'Interior 96.231,46 euros percebuts irregularment.

Pel que fa al finançament privat, la majoria provenen de les aportacions de càrrecs públics, que van representar el 44%, i de les quotes d'afiliació el 42%.

Al seu informe, el Tribunal formula un total de 28 recomanacions amb l'objectiu de contribuir a la millora de la gestió i dels comptes anuals dels partits polítics.