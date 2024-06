El TC estudiarà el recurs del PP per vetar el vot delegat de Puigdemont i Puig

per Redacció CatalunyaPress

El Tribunal Constitucional (TC) estudiarà al Ple de la setmana que ve si admet a tràmit el recurs que van presentar els diputats del PP del Parlament de Catalunya contra la decisió de la Mesa d'Edat de permetre que es comptabilitzessin els vots delegats dels diputats electes Carles Puigdemont i Lluís Puig.

Segons ha informat aquest dijous la cort de garanties, l'assumpte ha estat afegit a l'ordre del dia del Ple del 18 de juny i el magistrat de l'ala conservadora Ricardo Enríquez serà l'encarregat de redactar-ne la ponència.

El tribunal deliberarà sobre l'admissió a tràmit després que en el seu darrer Ple anul·lés el vot telemàtic de Puig a l'estimar un recurs d'empara que van presentar els diputats de Socialistes i Units per Avançar al Parlament de Catalunya a l'anterior legislatura.

Els magistrats van concloure que no podia ser tinguda com a "circumstància constitucionalment vàlida" per al vot telemàtic el fet que es trobi "voluntàriament" fora del país perquè "ha decidit eludir l'acció de la jurisdicció penal espanyola". I van recordar, a més, que sobre Puig "pesa una ordre judicial de cerca i captura".

El Constitucional, alhora, ha apuntat que l'acord de la Mesa del Parlament en qüestió ha estat "instrumental amb la finalitat exclusiva d'intentar donar una aparença de cobertura normativa a l'habilitació del vot telemàtic al Sr. Puig i Gordi per eludir pronunciaments previs de aquest tribunal, però sense una real vocació de generalitat”.

Una sentència "clara"

Per part seva, la portaveu del Govern i ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, va assenyalar dimarts passat que la sentència del Tribunal Constitucional sobre les votacions telemàtiques al Parlament català de l'expresident Carles Puigdemont i la resta de diputats fugits era "molt clara", encara que fonts del Govern allunyen la possibilitat de presentar un recurs davant el TC per la votació celebrada la vigília.

Alegria ha estat qüestionada sobre aquest assumpte a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquest dimarts, l'endemà que el Parlament elegís president de la Cambra Josep Rull (Junts) i la Mesa d'Edat acceptés el vot dels tres diputats fugats de la Justícia: Puigdemont i Lluís Puig (Junts) i Ruben Wagensberg (ERC) --si és el cas de baixa mèdica--.

Després que es va fer la votació el líder del PP català, Alejandro Fernández, va avisar que presentaran un recurs d'empara al Tribunal Constitucional.