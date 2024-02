Tens cara a cara entre Sánchez i Feijóo pel 'Cas Koldo'

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest dimecres el cap de l'Executiu de conèixer des de fa més de tres anys l'anomenat 'cas Koldo' relatiu a la presumpta trama de mossegades en la compra de mascaretes i "tapar-ho". En el torn, Pedro Sánchez ha presumit de ser "implacable" contra la corrupció i ha assenyalat que Feijóo va arribar a la Presidència del PP per "tapar" i "tolerar-la", atès que, segons ha dit, el seu antecessor, Pablo Casado, " va caure per denunciar una trama de corrupció de la senyora Ayuso a la Comunitat de Madrid".

"Vostè ho sabia i ho va tapar" , ha etzibat Feijóo a Sánchez en una dura picabaralla al Ple del Congrés que s'ha produït un dia després que l'exministre i exsecretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, hagi decidit retenir el seu escó i passar al Grup Mixt, malgrat la petició que li havia fet l'Executiva del PSOE perquè lliurés la seva acta.

Feijóo ha insistit que Sánchez "sabia" d'aquesta presumpta trama, "almenys des de feia més de tres anys" i li ha advertit que "el seu secretari d'Organització no servirà de tallafocs". De fet, ha ressaltat que el president del Govern "va cessar" Ábalos el juliol del 2021 per "el que li van dir que passava al Ministeri" però "a la vegada ho va aforar pel que sabia que passava al seu partit".

Per això, ha avisat Sánchez que "no enganyi". "Aquesta trama sorgeix al capdavant del seu partit, està instal·lada al cor del seu Govern i marca la partida de naixement de la seva carrera", ha asseverat, per avisar-li que "la caiguda desgràcia del senyor Ábalos no el protegeix" sinó que " el despulla".

En aquest punt, Feijóo ha criticat que Sánchez i el PSOE pretenguin fer creure que Koldo García, exassessor d'Ábalos i "afillat polític" de l'actual secretari d'Organització socialista, Santos Cerdán, "no era ningú al PSOE ni al Govern", actuant "sempre pel seu compte".

"Deixeu d'insultar la intel·ligència dels espanyols cada dia i totes les hores", ha exclamat. A més, ha preguntat al president del Govern per què ha exigit l'acta de diputat a Ábalos i "expulsar-lo", "però no al senyor Santos Cerdán" o "a altres membres" del Govern i del partit afectats per aquest cas.