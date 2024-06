Tensió al CGPJ: Sánchez llança un ultimàtum al PP i els jutges es rebel·len

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha donat un ultimàtum al Partit Popular perquè s'avingui a renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) abans que s'acabi el mes de juny i ha advertit que altrament retirarà la facultat del òrgan de govern dels jutges per fer els nomenaments dels membres del Tribunal Suprem i de Tribunals Superiors de Justícia.

El cap de l'Executiu considera que aquesta capacitat per continuar fent nomenaments és un "incentiu pervers" que fa que el PP no vulgui pactar la renovació dels vocals amb el Govern, que fa més de cinc anys que està amb el mandat caducat, perquè així pot seguir controlant-los, segons ha afirmat. "El dia de la marmota ha durat massa, més de 2.000 dies i això s'ha acabat", ha llançat Sánchez en una entrevista a TVE.

"Nosaltres ens donem com a Govern fins a finals d'aquest mes, fins al mes de juny, i si al mes de juny el Partit Popular no desbloqueja aquesta situació, el Govern d'Espanya, juntament amb el Congrés dels Diputats, donarà una resposta a cosa que és un autèntic atropellament constitucional", ha assenyalat.

Avisa per tant que es pot revisar aquesta facultat de nomenar magistrats al Suprem i als Tribunals Superiors de Justícia de les comunitats autònomes i fer-la "més objectiva, més transparent i no polititzada", com al seu parer passa ara per part del PP, a qui acusa de tenir "segrestat" el CGPJ.

"Incentiu pervers" perquè el PP no renovi

Sánchez ha insistit en la capacitat que manté el consell per fer nomenaments, malgrat tenir el mandat caducat, fa que els d'Alberto Núñez Feijóo no vulguin emprendre la renovació dels vocals. "Recordeu aquella frase del senador del PP, que va dir, així nosaltres podem controlar la Sala Segona del TS per darrere"

El cap de l'Executiu diu que és un debat que cal obrir, tot i que fins ara la discussió s'ha centrat més en un hipotètic canvi de les majories per triar els vocals del CGPJ, per reduir les majories necessàries i que el PP no sigui decisiu.

Discrepància entre els jutges del CGPJ

Vocals del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) reben amb discrepàncies l'avís que ha llançat aquest dimecres el president del Govern, Pedro Sánchez, que traurà a l'òrgan la facultat de nomenar els magistrats del Tribunal Suprem (TS) si el PP no pacta la renovació abans que s'acabi aquest mes de juny.

Fonts de l'òrgan de govern dels jutges consultades per Europa Press sostenen que l'anunci del cap de l'Executiu ha pres per sorpresa diversos vocals que, des de fa temps, han rebaixat les seves expectatives sobre una eventual renovació del CGPJ, ja que fa cinc anys que són amb el mandat caducat en espera que el PSOE i el PP pactin els noms dels 20 vocals.

Cal recordar que el 2021, amb l'ànim de forçar la renovació, el Govern va impulsar una reforma legal que prohibeix a un CGPJ en funcions --com l'actual-- fer nomenaments discrecionals a la cúpula judicial. El 2022 es va aprovar una altra reforma que va tornar a l'òrgan la capacitat de nomenar els dos candidats al Tribunal Constitucional que li correspon designar. Els intents des de llavors per renovar el CGPJ han estat diversos, però cap no ha donat fruits.

Segons les fonts consultades, aquest dimecres uns celebren que es facin passos per intentar desbloquejar la situació, però es mostren escèptics que serveixi per materialitzar la renovació. Els més optimistes recorden que la modificació de la regulació dels nomenaments d'alts càrrecs del Poder Judicial ha estat reclamat per diversos anys des de fa temps i coincideix amb una de les propostes que ha plantejat el president interí del CGPJ, Vicente Guilarte.

Altres vocals, tot i això, rebutgen la iniciativa del Govern i es pregunten: "Si el CGPJ no està per fer nomenaments, per què queda?". En aquest sentit, subratllen que la Constitució mateixa recull que la competència de nomenaments és de l'òrgan de govern dels jutges.

L'anunci de Sánchez té lloc després que l'abril passat Guilarte presentés per escrit la seva proposta al Congrés i al Senat per evitar futurs bloquejos del CGPJ. Plantejava diverses fórmules i una era que els nomenaments de la cúpula judicial quedés en mans dels mateixos jutges i no de l'òrgan que presideix.

Segons recollia el text, al qual va tenir accés Europa Press, Guilarte defensava que era "imprescindible no tant sostreure competències al CGPJ" com "donar més protagonisme a la carrera judicial allà on resulta lògic que el tingui, és a dir, pel que fa al exercici de les tasques governatives".

Les fonts consultades apunten que si la proposta de Sánchez va encaminada a la línia d'"objectivar" els nomenaments comptaria amb el suport del president del CGPJ.

La proposta de Guilarte per als nomenaments al Suprem

Cal recordar que Guilarte, per als nomenaments al Suprem, proposava que els seus magistrats fossin "nomenats per una comissió qualificada, majoritàriament composta per vocals i per magistrats" del mateix tribunal, presidida per un vocal[del CGPJ]magistrat del Suprem, si ho n'hi ha, o per un especialista en la matèria amb nivell de qualificació similar a la de magistrat del TS, en cas contrari.

La comissió estaria formada per "cinc membres d'un nivell de qualificació parangonable amb la plaça que es treu a concurs" i els vocals del CGPJ només en formarien part si reuneixen "l'específica capacitació per valorar els mèrits dels candidats".

Segons ha explicat Guilarte, el nombre de vocals mai no podria ser més de tres, i la resta de membres serien magistrats del Suprem que s'escolliria "per sorteig i torn rotatori". Els altres dos membres daquestes comissions, a desenvolupar reglamentàriament, serien professionals qualificats en funció de la Sala afectada.

El PP no renovarà el CGPJ

El PP que dirigeix Alberto Núñez Feijóo ha deixat clar aquest dimecres que es manté en la seva tesi de canviar el sistema perquè els jutges elegeixin els jutges i no es mourà de posició per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). "Ara amb més raó", han assenyalat fonts populars, al·ludint així als "atacs" del Govern als jutges.

Els populars han defensat aquest dimecres la seva proposta que els jutges triïn els jutges per enfortir la independència judicial. "Ara amb més raó", han assegurat des de l'equip de Feijóo, que en campanya ha denunciat els "atacs als jutges i als periodistes" que, segons ell, realitza l'Executiu de Sánchez.

L'associació majoritària de jutges titlla la mesura de Sánchez d'"atropellament democràtic"

L'Associació Professional de la Magistratura (APM), majoritària a la carrera judicial, ha carregat contra l'avís del president del Govern, Pedro Sánchez, perquè el PP s'avingui a renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), ja que, a parer seu, treure-li a l'òrgan de govern dels jutges la facultat de fer nomenaments "és inacceptable i un autèntic atropellament constitucional".

L'APM, en un comunicat recollit per Europa Press, expressa el seu "profund rebuig i preocupació" davant les declaracions del cap de l'Executiu, a més de recordar que des de l'associació fa mesos que reclamen la "urgent renovació del CGPJ davant una situació que resulta ja insostenible" " i demanar que "immediatament després" s'abordi la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial perquè els jutges puguin triar 12 dels 20 vocals de l'òrgan.

"No obstant, la proposta de Pedro Sánchez de privar el CGPJ de la facultat de fer nomenaments és inacceptable i un autèntic atropellament constitucional. Lamentablement, un altre més que se suma als permanents atacs que cada dia rebem els jutges d'aquest país", considera .

Per a l'APM, "el dia de la marmota que el president expressa" el pateixen els membres del Poder Judicial i també els ciutadans cada cop que es proposa una nova reforma legal que afecti el seu estatut. "Amb precipitació, amenacen noves formes d'ingerència i conculcar una separació de poders que és la base de la nostra democràcia", adverteix.

És per això que crida totes les forces polítiques a evitar "idees peregrines sobre el Poder Judicial que afecten greument els ciutadans i reprendre, definitivament i de forma urgent, el diàleg per complir els mandats constitucionals, trobant els necessaris consensos que enforteixin la independència judicial i l'equilibri democràtic de poders al nostre país".