La tensió puja: Albares anuncia la retirada de l'ambaixadora espanyola a l'Argentina

per Redacció CatalunyaPress

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha anunciat la retirada definitiva de l'ambaixadora espanyola a Buenos Aires, María Jesús Alonso, davant de l'absència de disculpes per part del president de l'Argentina, Javier Milei.

D'aquesta manera, el Govern d'Espanya fa un pas més en la resposta a les declaracions del mandatari argentí, que va titllar de "corrupta" Begoña Gómez, la dona del president, Pedro Sánchez.

Albares va anunciar, diumenge passat 19 de maig, la trucada a consultes de l'ambaixadora espanyola i dilluns va convocar a Exteriors l'ambaixador argentí, Roberto Bosch, per exigir una disculpa pública de Milei, que les últimes hores ho ha descartat i s'ha reafirmat en les paraules.

Les anteriors crisis diplomàtiques entre Espanya i Argentina

Aquesta no és la primera crisi diplomàtica entre tots dos països. Una de les crisis més importants entre Espanya i l'Argentina va tenir lloc el 2012, quan el govern argentí, sota la presidència de Cristina Fernández de Kirchner, va decidir nacionalitzar l'empresa petroliera YPF, que era una filial de l'espanyola Repsol. Aquesta mesura va ser vista per Espanya com una expropiació injusta i arbitrària.

El govern espanyol va expressar la seva indignació profunda i va considerar l'acció com una violació dels drets de propietat de Repsol. La disputa va portar a un refredament significatiu de les relacions bilaterals ia una sèrie de negociacions per resoldre la compensació a Repsol.

El 2013, les relacions entre Espanya i Argentina es van tensar novament quan Cristina Fernández de Kirchner va acusar el govern espanyol de ser "còmplice" d'un intent de cop d'estat a Veneçuela, liderat per Leopoldo López.

Aquestes acusacions, realitzades en un context d'alta polarització política a Veneçuela, van afegir friccions a les ja complicades relacions bilaterals. Espanya va respondre amb fermesa, negant qualsevol implicació i criticant les declaracions de la presidenta argentina.

Les Illes Malvines (Falkland Islands) també han estat un punt de tensió en les relacions entre Argentina i Espanya. Tot i que Espanya ha mostrat suport històric a la posició argentina sobre la sobirania de les Malvines, la manca d'accions concretes i l'ambigüitat en algunes declaracions diplomàtiques han causat descontentament a Argentina. Aquest tema, encara que no sempre visible, ha influït en la percepció mútua i la dinàmica de la política exterior entre els dos països.