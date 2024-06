Teresa Ribera confirma què farà amb la seva acta d'eurodiputada

La vicepresidenta tercera del Govern, Teresa Ribera, que va encapçalar la candidatura del PSOE a les eleccions europees del 9 de juny, ha aclarit aquest dimecres al Ple del Congrés que no prendrà possessió de la seva acta d'eurodiputada i ha defensat que aquest va ser el seu pla des del principi i no ho va amagar.

Ho ha explicat en resposta al portaveu parlamentari del PP, Miguel Tellado, que li ha preguntat expressament si el seu fort era "un frau electoral" o pensava prendre possessió del seu escó aquest dilluns quan la Junta Electoral Central (JEC) planeja citar tots els eurodiputats espanyols electes perquè recullin les credencials.

"Vam ser molt clars des del primer moment, es va dir des del primer dia, no hi ha hagut cap tipus d'ocultació sobre això", ha assegurat Ribera, recordant que també Itàlia va presentar com a cap de llista una persona que no recolliria la seva acta , la primera ministra Giorgia Meloni, encara que en aquest cas, ha postil·lat, sense aspirar a un lloc a la Comissió Europa.

Ribera, que per assumir l'escó hauria de deixar el Govern per incompatibilitat recollida a les normes europees, ha donat a entendre d'aquesta manera que el seu objectiu és postular-se com a comissària europea, cosa que li permetrà romandre com a vicepresidència tercera fins que, si escau , sigui nomenada membre de l'Executiu communautaire.

"NEFASTA" GESTIÓ

Segons ha dit, la seva era "una candidatura sense prendre possessió de l'acta, però amb un programa de futur integrat per a Europa", no com el PP, a qui ha acusat d'ocupar els seus escons a Estrasburg encara que no tenen programa, cosa que, des del seu punt de vista “sí és un frau electoral”.

"Li agraeixo la sinceritat ha reconegut que ha estat un autèntic frau electoral", li ha contestat Tellado, que ha titllat de "nefasta" la seva gestió com a ministra i li ha atribuït "una derrota històrica del PSOE a les europees", amb la pèrdua de “més de dos milions de vots”.

Tellado ha responsabilitzat la ministra d'haver provocat el tancament i la deslocalització de milers d'empreses, la destrucció de més de 250.000 llocs de treball, de maltractar el camp, abandonar els agricultors i ramaders i generar, "amb les polítiques dogmàtiques i sectàries" la crisi hídrica més gran" d'Espanya.

UNA AMBICIÓ MESURADA

"Quant al repte demogràfic que figura en el nom del seu ministeri, a vostè no se l'espera. Ha batut tots els rècords a la vida del preu de l'electricitat i ha duplicat la importació del gas de Rússia finançant indirectament les guerres de Putin . L'únic que ha aconseguit com a ministra i vicepresidenta del Govern de Sánchez és endollar el seu marit a la CNMV.

"Senyora Ribera, la seva ambició ha estat desmesurada, la seva supèrbia desproporcionada, ho demostra cada vegada que parla. Feu-li un favor a Espanya, compleixi amb el seu compromís electoral, aneu a Brussel·les i deixi en pau al nostre país. El seu lema a les europees era més Europa i més Teresa. Sap què han dit els espanyols? Més Teresa no interessa”, ha dit.

"Veig que per a un concurs de ripis està vostè molt preparat. Això sí, això sí, mentint en totes les seves afirmacions", ha replicat Ribera, incidint que el "frau electoral és no tenir programa, ni diagnòstic, ni propostes, ni per a Europa, ni per a Espanya".

La vicepresidenta ha rebatut les afirmacions de Tellado recriminant-li que la Galícia i Castella i Lleó no han utilitzat els diners que tenen assignats per garantir una "transició justa" a la província de Lleó. "Haguessin deixat la gent tirada si no arriba a ser per nosaltres", ha dit, abans d'apuntar que el "problema del camp espanyol" és "la demagògia i la mentida del PP, que nega la realitat dels grans desafiaments ambientals" .

"Així que, per favor, estudiïn, facin propostes i busquin seguir el camí que van iniciar ahir, però no amb cinc anys i mig de retard, sinó si fos possible des de ja mateix", ha conclòs Ribera.