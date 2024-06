Tezanos, multat per l'enquesta del CIS sobre el període de reflexió de Sánchez

per Redacció CatalunyaPress

El CIS torna a ser a la diana. La Junta Electoral Central (JEC) ha resolt amb una multa de 3.000 euros l'expedient sancionador que va obrir el 6 de maig passat al president del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), José Félix Tezanos, pel sondeig flaix que va fer d'urgència quan el president Pedro Sánchez es va prendre cinc dies per reflexionar sobre el seu futur.

L'organisme arbitral recorda que aquesta enquesta es va realitzar en ple període electoral, ja que es va difondre en campanya de les eleccions catalanes i estan convocades les eleccions europees, i en aquests períodes el CIS està obligat a informar dels estudis d'intenció de vot, cosa que no va fer.

Incompliment "notori" de la llei

"És notori que el CIS ha incomplert amb aquesta obligació de comunicar prèviament la decisió de realitzar aquest estudi, en què s'inclou un apartat dedicat a la intenció de vot dels electors, tot i realitzar-se durant el període electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya i al Parlament Europeu”, assenyala la resolució recollida emesa amb la Junta Electoral Central.

Per això, la Junta Electoral Central conclou que el sociòleg socialista "va incórrer en la infracció tipificada a l'article 153.2 de la Llei Electoral" i va desatendre la instrucció sobre enquestes electorals que l'organisme arbitral havia aprovat aquest any.

Les infraccions al règim d'enquestes electorals poden donar lloc a multes de 3.000 a 30.000 euros, però el CIS opta pel tram més baix, 3.000 euros, perquè "va tenir escassa incidència pràctica per a les entitats polítiques concurrents".

Aquesta resolució és ferma a la via administrativa-electoral, encara que Tezanos té dos mesos per decidir si recorre davant la Sala del Tribunal Suprem del dit ordre jurisdiccional.

Feijóo demana millorar el funcionament del CIS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicat aquest dimarts el pla de regeneració que va presentar el PP el gener del 2023 per "millorar el funcionament de les institucions de l'Estat" i ha advertit que el Tribunal Constitucional, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Fiscalia General de l'Estat, RTVE o el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) no poden ser considerats pel Govern "secretaries d'Estat".

Així s'ha pronunciat Feijóo durant el seu discurs a la cloenda l'Assemblea General de la Confederació Empresarial de Madrid (CEIM), un missatge que es produeix en plenes negociacions del PSOE i el PP per veure si és possible segellar un acord per renovar el CGPJ, el qual mandat fa més de cinc anys que està caducat.

Precisament al final de la seva intervenció de Feijóo, tant el PSOE com el PP han informat que el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i el vicesecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons, mantindran aquesta tarda a Brussel·les una reunió amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Vera Jourová, per parlar del CGPJ.

Els últims dies, les dues formacions han reconegut contactes i, de fet, la portaveu del PSOE, Esther Peña, va afirmar públicament aquest dimarts que esperava un acord "més aviat que tard". "Hi ha optimisme perquè d'aquí a uns dies això sigui una realitat", va dir Peña. Des del PP han insistit en tot moment que aquesta renovació ha d'anar acompanyada de reformes per avançar en la despolitització i la independència de la justícia.