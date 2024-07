Toni Comín es queda per ara sense acta d'eurodiputat en no acudir al Congrés

per Redacció CatalunyaPress

Un total de 59 eurodiputats que van resultar elegits a les eleccions del passat 9 de juny han acatat aquest dilluns la Constitució i la Junta Electoral Central ja els prepara la seva credencial, i qui es moment es queda sense acta és el cap de llista de Junts, Toni Comín, que no s'ha presentat al Congrés perquè està buscat per la justícia espanyola.

És l'article 224.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) el que estableix que, en els cinc dies posteriors a la proclamació de resultats, els eurodiputats electes hauran de jurar o prometre la Constitució davant de la Junta Electoral Central, que té la seu al Congrés.

La Junta Electoral Central (JEC) va ordenar dijous passat la publicació dels resultats i va citar dilluns els parlamentaris electes per a l'acte d'acatament de la Constitució.

Una d'ells, la socialista Sandra Gómez, va ser autoritzada a fer aquest tràmit davant de la Junta Electoral de València donat el seu avançat estat de gestació.

NI RIBERA NI LA SEVA SUBSTITUTA

Tampoc ha estat al Congrés la vicepresidenta Teresa Ribera, que la setmana passada va formalitzar la renúncia a l'escó en ser incompatible amb la seva continuïtat al Govern.

I la substituta, també embarassada, ha demanat que prestar jurament en una altra seu i ha quedat pendent de decisió de la JEC.

L'absència de l'exconseller Toni Comín, que com Carles Puigdemont està reclamat per la Justícia espanyola pels fets del procés independentista del 2017, sí que tindrà conseqüències i tot apunta que el seu escó es quedarà vacant en espera que compleixi el tràmit d'acatament de la Constitució que estableix la LOREG.

És la mateixa JEC qui comunica al Parlament Europeu la relació de diputats electes i, segons la seva doctrina, "la credencial s'expedeix quan el candidat electe ha prestat jurament o promesa d'acatament a la Constitució", per això, els candidats proclamats electes seran cridats un per un per l'ordre de proclamació.

Precisament el cap de llista d'Ara Repúbliques, l'eurodiputada electa Diana Riba proposada per ERC, ha preguntat a la Junta Electoral Central per què se seguia exigint l'acatament de la Carta Magna quan una sentència europea va determinar que no és imprescindible.

Però el president de la JEC, el magistrat Miguel Colmenero, li ha recordat que aquesta sentència no invalida el que preveu la Llei Electoral espanyola i que, de fet, el Suprem ha continuat exigint aquest tràmit després d'aquella decisió europea.