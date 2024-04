Tornen els peatges de pagament? El PP alerta d'un 'sablazo' del Govern

l PP ha acusat aquest dimecres el Govern de voler "esprémer encara més" les classes mitjanes i treballadores si busca "imposar un nou impost amb el sablazo dels peatges" i ha recalcat que és una mesura "profundament regressiva" que el cap del Executiu, Pedro Sánchez, "va negar" a la campanya" electoral de les generals del 2023, segons han assenyalat fonts del partit.

La formació d'Alberto Núñez Feijóo s'ha fet ressò de les declaracions del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, reobre el debat del pagament per ús de les carreteres en assegurar que Espanya té una reflexió pendent sobre com finança les carreteres, si mitjançant impostos (com ara) o mitjançant peatges.

"Les carreteres no són gratis, o bé es paguen a través dels seus usuaris o bé es paguen a través dels impostos de tots. Haurem de prendre una decisió i convido a les formacions polítiques que reflexionem amb responsabilitat", ha assenyalat Puente al fòrum 'Wake Up! Spain' d''El Español'.

Acusen el Govern de voler augmentar els ingressos tenint rècord de recaptació

Fonts del PP han acusat Sánchez d'"imposar un nou impost amb el sablazo dels peatges". Segons la seva opinió, el Govern busca "incrementar els seus ingressos amb els peatges que pagaran els ciutadans sense atendre el nivell de renda i ho fa en un moment rècord de recaptació".

"En comptes de treballar per tornar els diners als espanyols després de l'augment desorbitat de la inflació i el sablazo que els ha donat amb la imposició de 69 impostos, l'Executiu pretén esprémer encara més les classes mitjanes i treballadores del nostre país", han denunciat els populars.

Fonts del PP han advertit que "seguiran oposant a una mesura profundament regressiva i que s'acarnissa amb els que tenen més dificultats per arribar a final de mes". Segons la seva opinió, parlar de peatges evidencia que el Govern "només sap mentir i fer tot allò que negava en campanya".

Així, el PP ha recordat que a les eleccions generals Sánchez "va amagar els espanyols que s'havia compromès amb Brussel·les a instaurar peatges a les autovies espanyoles, com va haver d'admetre al setembre en negociar la retirada d'aquesta obligació".

"El problema realment el té un Govern malbaratament que no sap gestionar els diners públics, que ha generat més de 70.000 milions de deute quan ha tingut una recaptació extra de 63.000 milions via impostos", ha afirmat fonts del PP, per afegir que a l'Executiu "no li falten diners per col·locar amics i familiars, donar subvencions o tenir estructures administratives descontrolades com 22 ministeris".