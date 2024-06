Les tres alternatives polítiques al control de la ultradreta a Europa

Cal ressenyar que aquest 2024 partits de la ultradreta formen govern als Països Baixos, Eslovàquia, Hongria, Finlàndia, Croàcia i República Txeca. A Suècia, el suport dels Demòcrates Suecs és vital per a la supervivència del govern. Són els que han marcat l'agenda de la dreta europea al Pacte Verd i al Pacte Migratori.

A les eleccions al Parlament Europeu les perspectives dels Conservadors i Reformistes (ECR) i d'Identitat i Democràcia sumen junts entre 150 i 200 eurodiputats, i per primera vegada, si el Partit Popular Europeu s'hi decanta, podrien ser una alternativa a la coalició europeista de socialistes, liberals i verds.

En aquestes eleccions europees és una realitat molt real que l'extrema dreta canviarà els equilibris europeus, cosa que no s'havia viscut des de la creació de la UE, perquè s'han proposat ocupar el poder de Brussel·les, segons els analistes polítics. I per aconseguir-ho han suavitzat el discurs.

A més, en aquesta campanya han aconseguit que es parli del seu ascens i dels seus temes de capçalera: migració, identitat i Pacte Verd. Manegen l'agenda i dominen el relat cada cop millor.

Com assenyalen els experts en populisme per primera vegada a la seva història el Parlament Europeu pot tenir una majoria conservadora. El jugador clau no serà ni el Partit Popular Europeu ni la ultradretana Identitat i Democràcia sinó els híbrids de Conservadors i Reformistes. Tot i això, sumar al Fidesz o nous membres pot augmentar el seu pes polític però fer que perdi influència en restar-li opcions de pactar amb el PPE.

L'extrema dreta juga amb la rebel·lia, amb la transgressió, la provocació. Es presenten com una cosa trencadora respecte a l'establishment respecte a una esquerra suposadament hegemònica que imposaria com hem d'actuar, vestir-nos o viure. Això cala en una part de la joventut. Amb una qüestió de fons, el descrèdit cap als partits de l'establishment que ve de la percepció que l'ascensor social s'ha trencat, cosa que porta a una insatisfacció i una frustració amb la democràcia.

Per això Tik Tok és la xarxa a què dediquen més atenció els partits d'ultradreta perquè tenen en els joves un grup molt atent de seguidors. A les europees el candidat d'Agrupació Nacional Jordan Bardella, amb 1,2 milions de seguidors a TikTok es mostra rebel davant del que ell anomena la dictadura progressista, com fa Santiago Abascal, líder de Vox. És la rebequeria contra la política correcta que avala l'esquerra.

GIORGIA MELONI CLAU AL GRUP DE CONSERVADORS I REFORMISTES EUROPEU (ECR)

Dos països fundadors de la Unió Europea, Itàlia i els Països Baixos, tenen governs de coalició amb partits d'ultradreta. Giorgia Meloni, líder de Fratelli d'Itàlia encapçala una coalició amb la Lliga, de Matteo Salvini, i Força Itàlia.

La italiana és el cap de llista simbòlica del Grup de Conservadors i Reformistes (ECR) al Parlament italià i aquestes eleccions europees les ha plantejat com un referèndum a la seva gestió. I a les enquestes la llista de Giorgia sembla que serà la més votada amb un 27% dels vots.

Als Països Baixos el Partit de la Llibertat (VVP), que lidera Geert Wilders, conegut per la seva agenda antiimmigració i antiislamista, va ser el més votat obtenint 37 escons. I al capdavant del govern, amb la benedicció de Wilders, hi ha Dick Schoof, excap del servei nacional d'Intel·ligència. La formació política de l'exprimer ministre Mark Rutte, el Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia, avala el pacte amb Wilders. I Rutte és favorit per ser el successor del noruec Jens Stoltenberg com a secretari general de l'OTAN.

A Bèlgica, on se celebren legislatives i regionals alhora que les europees, el Vlaams Belang, partit ultranacionalista de Flandes, figura com a favorit als sondejos i podria imposar les seves polítiques antimigració.

El cas d'Hongria és cridaner perquè ha passat de ser un país amb una democràcia liberal per convertir-se en una autocràcia electoral. El seu primer ministre, Viktor Orban, ha orquestrat un sistema que ha desmuntat la divisió de poders i controla els mitjans de comunicació. Per guanyar totes les eleccions des de l'any 2010. Orban ha esdevingut un malson a les institucions europees, on no amaga la seva proximitat a Vladimir Putin i s'oposa a l'ingrés d'Ucraïna a la UE. A Hongria estan en joc 21 llocs al Parlament Europeu. Al sortint, el Fidesz tenia 13 eurodiputats, que estan al grup de "no inscrits" després de sortir del Partit Popular Europeu per les crítiques rebudes al seu escàs respecte a l'Estat de dret. Els eurodiputats del Fidesz seran cobejats pels grups d'ultradreta.

A Polònia, on governava el Partit Llei i Justícia, des del 2015, els nacionalpopulistes van ser desbancats per una coalició formada pels liberals de Plataforma Cívica (al PPE), l'Esquerra i els cristianodemòcrates de Tercera Via. El primer ministre, Donald Tusk, va ser antecessor de Charles Michel com a president del Consell Europeu. A les eleccions europees els liberals de Tusk i els nacionalpopulistes s'enfronten a cara de gos. Un Tusk reforçat amb la victòria a les europees tindrà molt a dir al Consell Europeu a l'hora de decidir els top jobs i al Partit Popular Europeu.

UNA PART DE L'EXTREMA DRETA DÓNA SUPORT A UCRANIA DAVANT DE PUTIN PERQUÈ ES NORMALITZI LA SEVA PRESÈNCIA A LA UE

L'acostament de Von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de qui espera la seva ajuda per mantenir-se al càrrec, ha portat socialistes, liberals i verds a amenaçar la presidenta de la Comissió Europea amb rebutjar-ne la reelecció.

Meloni ha estat pragmàtica en política exterior. El seu programa iliberal es veu al control dels mitjans de comunicació, la censura d'intel·lectuals crítics, les reformes constitucionals encaminades a forjar un sistema gradual. Meloni per guanyar-se simpaties ha estat des de l'inici de la invasió russa una ferma defensora del president ucraïnès, Volodimir Zelenski. I amb aquest suport a Ucraïna davant Putin es va guanyar la simpatia de Von der Leyen, entre altres.

Per això els partits nacionalpopulistes intenten marcar distàncies amb Putin, fins i tot els que han estat propers com Agrupació Nacional, de Marine Le Pen, o el Partit de la Llibertat de Wilders. És fonamental per a la normalització. D'aquest procés, la gran mestra és Marine Le Pen, líder d'Agrupació Nacional, integrada en Identitat i Democràcia.

ELS LÍDERATGES EUROPEUS PODEN CANVIAR DE MANS

Es perfilen nous actors a l'horitzó europeu: Giorgia Meloni comptarà amb una veu forta al Parlament Europeu, a més de ser un dels caps de govern amb lloc al Consell Europeu.

També el polonès Donald Tusk buscarà un trident amb el francès Macron i l'alemany Scholz.

I Marine Le Pen, encara fora del Consell Europeu però amb creixent poder i influència, ja ha començat a moure les peces. Després d'una legislatura de crisis encadenades l'Europa que emergeix sembla que s'escora cap a la dreta.

UN REPÀS A FRANÇA, ALEMANYA I PORTUGAL

A França Marine Le Pen ha aconseguit que el seu partit deixi de veure's com una formació radical fins al punt que a les passades eleccions legislatives Agrupación Nacional va aconseguir 88 escons, un rècord històric. Le Pen aspira a vèncer a les seves terceres presidencials, el 2027, i ser la successora de Macron.

El partit de Marine Le Pen encapçala amb claredat els sondejos a les europees amb un 33,5% dels vots ia França es disputen 79 escons. Per als socialistes, però, empatar o superar Macron seria un somni perquè pràcticament havien desaparegut de l'espectre polític de l'Hexàgon.

Agrupació Nacional s'integra en Identitat i Democràcia, el grup més clarament ultradretà del Parlament Europeu. Marine Le Pen , amb gran olfacte polític, ha tirat els teixos a Meloni amb la finalitat de sumar forces.

A Alemanya, però, als joves, no els interessen els escàndols d'espionatges a la Xina però si els preocupa recuperar la identitat alemanya, que creuen que està injustificadament qüestionada pel que va passar a la Segona Guerra Mundial i volen despertar com a homes sense complexos. Per això l'extrema dreta juga amb la transgressió i la provocació i intenta atreure'ls posant en qüestió el feminisme.

Portugal un país on la ultradreta semblava que mai no tindria èxit Chega ha estat la revelació en les últimes legislatives amb un 18% dels vots. Els conservadors portuguesos, però, han pogut formar govern sense el seu suport gràcies al suport extern dels socialistes. Però un cada quatre joves va votar a les legislatives per la formació que lidera André Ventura.