El Tribunal Constitucional, amo i senyor de la darrera paraula sobre l'amnistia

per Redacció CatalunyaPress

La llei d'amnistia quedarà previsiblement a les mans del Tribunal Constitucional (TC) després que el Tribunal Suprem (TS) preguntés a acusacions i defenses del 'procés' si ha de consultar la cort de garanties sobre la constitucionalitat d'amnistiar la desobediència. També davant dels eventuals recursos d'empara que s'espera que presentin l'expresident català Carles Puigdemont i la resta d'encausats contra la decisió del TS de no perdonar-los la malversació.

La Sala Penal del Suprem i el jutge instructor de la causa, Pablo Llarena, han dictat dues interlocutòries en què rebutgen exonerar la malversació al 'procés', però veuen amnistiable el delicte de desobediència que se li atribueix a diversos dels seus líders .

Els magistrats consideren que "el delicte de desobediència està inqüestionablement abastat per la llei d'amnistia", "en la seva integritat" i "sense matisos". Tot i això, davant els seus dubtes sobre la constitucionalitat de la llei aprovada el 30 de maig al Congrés, el Suprem ha demanat a les parts que presentin les seves al·legacions sobre la pertinència d'elevar una qüestió d'inconstitucionalitat davant el TC.

Per a l'alt tribunal declarar amnistiat el delicte de desobediència "obliga a aclarir el dubte de constitucionalitat que suscita el mandat legislatiu per la possible oposició" a tres articles de la Constitució: el del principi de legalitat, el que garanteix el dret a la igualtat i relatiu a lexercici de la potestat jurisdiccional dels jutges.

Per això, el Suprem ha donat 10 dies a les acusacions --Fiscalia, Advocacia de l'Estat i Vox-- ia les defenses --dels condemnats Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa; i dels fugits Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig-- perquè es pronunciïn sobre si el tribunal ha de consultar o no al Constitucional pel delicte de desobediència.

Així, el TS podria tenir sobre la taula els arguments de totes les parts a mitjans de juliol i llavors haurà de resoldre si eleva finalment la qüestió d'inconstitucionalitat davant el TC.

Tot i això, cal recordar que les parts abans poden recórrer davant el mateix Suprem la decisió d'aquest tribunal de rebutjar amnistiar la malversació, cosa que podria afectar els terminis d'una eventual qüestió constitucional.

"MESOS" DE TRAMITACIÓ AL TC

Fonts jurídiques no veuen viable que el Constitucional iniciï la tramitació de l'assumpte abans de l'agost --mes inhàbil als tribunals-- i recorden que les qüestions d'inconstitucionalitat les atén el Ple i no la Sala de Vacances, que és la que està operativa aquest mes.

Tot i això, aquestes fonts incideixen que la tramitació d'una qüestió d'inconstitucionalitat pot durar "uns mesos" i apunten, a més, que no és possible determinar 'a priori' el temps que el TC pot trigar a resoldre un assumpte d'aquest calat.

Al marge quedarien els eventuals recursos d'empara que plantejarien les defenses de Puigdemont i la resta d'encausats del procés que s'han vist afectats per la decisió del Suprem de no amnistiar-los la malversació. Aquestes emparas només les podrien plantejar després de tenir resposta als seus recursos davant del Suprem.

EL SUPREM DESCARTA CONSULTAR EL TJUE

Sobre el perdó a la malversació, l'alt tribunal ja ha estat contundent: no hi ha cap consulta sobre l'aplicabilitat de la llei d'amnistia a la malversació perquè la mateixa norma exclou del perdó la malversació que impliqui un enriquiment personal o que afecti els interessos financers de la Unió Europea.

"Des d´aquesta perspectiva, no podem suscitar una qüestió prejudicial que plantegi al Tribunal de Justícia (de la Unió Europea) si és correcte el que correctament ha decidit el legislador nacional en aprovar la llei d´amnistia, és a dir, excloure de tot perdó els delictes que puguin afectar els interessos financers de la Unió i que gaudeixen de la reforçada protecció dispensada a aquest bé jurídic", han apuntat els magistrats.

Per al Suprem, "només" aquell tribunal que entengui "aplicable l'amnistia al delicte de malversació" s'ha de plantejar consultar el TJUE.