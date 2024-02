El Tribunal Suprem torna a condemnar per desobediència a Quim Torra

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat una segona condemna per desobediència imposada a l'expresident de la Generalitat Quim Torra per incomplir l'ordre de retirar una pancarta a favor de presos polítics en període electoral, en entendre que en el recurs no ha acreditat interès casacional que cal que el tribunal es pronunciï.

Els magistrats han inadmès a tràmit el recurs de cassació que va presentar el dirigent contra la decisió de l'Audiència Provincial de Barcelona de condemnar-lo a 15 mesos d'inhabilitació i al pagament d'una multa de 24.000 euros.

En una provindència, recollida per Europa Press, l'alt tribunal ha explicat que l'Audiència Provincial, en confirmar la condemna imposada per un jutjat de Barcelona, ha descartat que s'haguessin vulnerat els drets fonamentals.

Es tracta de la segona condemna a Torra pel mateix delicte: en aquest cas, per no retirar una pancarta a favor de presos polítics i exiliats de la façana del Palau de la Generalitat en període electoral abans de les eleccions del 10 de novembre del 2019 ; mentre que a la primera el TSJC el va condemnar a un any i mig d'inhabilitació per mantenir una pancarta abans de les eleccions generals del 28 d'abril del mateix any.