per Redacció CatalunyaPress

La campanya electoral encara els seus últims 5 dies (cal tenir en compte que el dissabte 11 de maig serà la jornada de reflexió) i segueixen veient la llum enquestes i sondejos que apuntarien a una victòria del Partit dels Socialistes (PSC), amb Salvador Illa al front.

Aquest dilluns 6 de maig s'ha publicat l'enquesta feta per Gesop per a El Periódico que no canvia la formació que obtindria el nombre més gran de suports de cara a les eleccions al Parlament.

Tot i això, el sondeig publicat aquest primer dia de la primera setmana sencera del mes de maig mostra uns resultats a tenir en compte pel que fa als dos principals partits independentistes i els que quedarien en segon i tercer lloc en els comicis de Catalunya.

Segons el resultat de l'enquesta, una gran majoria de l'electorat sobiranista català es decantaria per votar Junts+, mentre que Esquerra Republicana (ERC) estarà lluny dels de Carles Puigdemont.

Els escons

Si s'observen els resultats amb deteniment, el PSC obtindria entre 40 i 42 escons i un 28,6% dels vots... encara que veuria com els de Carles Puigdemont mica en mica estarien retallant distància.

Als juntaires els donen una forquilla situada entre els 35 i 37 diputats i el 22,2% de suports, mentre que lluny d'aquests números hi ha els republicans, que rebrien entre 21 i 23 i un 14,2% dels suports,

A continuació, el PP empataria amb Vox amb entre 10 i 11 seients al Parlament, els primers amb el 7,7% de sufragis davant del 7,3% dels segons, i la CUP en rebria 7-8 (5,4% ).

Finalment, Comuns Sumar es quedaria amb 4-6 diputats (5,2%) i Aliança Catalana entraria a la Cambra catalana amb 3-4 (3,4%). La formació de Sílvia Orriols és el partit que, en funció dels sondejos, obtindria o no seients al Parlament per primera vegada a la seva història.

Pel que fa als partits que no tindrien cap seient són Cs, que sortiria del ple després de rebre únicament l'1,5% dels vots i Alhora, el partit de l'exconsellera Clara Ponsatí, que tampoc no aconseguiria representació.

Enquesta calcada a La Razón

Gairebé en els mateixos termes es mostren els resultats del sondeig publicat per La Razón .

Illa lidera amb 39/40 escons, mentre que Carles Puigdemont s'acosta amb 34/35 diputats, segons l'enquesta de NC Report per a aquesta capçalera, realitzada amb 1.000 entrevistes entre el 29 d'abril i el 3 de maig.

ERC, per part seva, continua en caiguda lliure. Tot i això, l'independentisme enfronta un dilema: si aconsegueix mantenir la majoria absoluta per investir Puigdemont, es podria veure en mans d'Aliança Catalana, creant un escenari polític complicat.

Puigdemont està guanyant impuls i exercint més pressió sobre els socialistes catalans, que estan en camí de guanyar i millorar els seus resultats en comparació de les eleccions del 2021, però podrien trobar-se novament a l'oposició. El candidat de Junts ha llançat una advertència al PSC, indicant que "haurà d'assumir-ne les conseqüències" si no ho investeixen com a president, referint-se a la possibilitat que el seu partit retiri el suport al Govern al Congrés.

El País també confirma la pujada de Puigdemont

Aquest dilluns 6 de maig també és un dia que ha vist la llum un sondeig d' El País , que també confirma l'ascens dels de Puigdemont i la baixada d'ERC en intenció de vot.

L'avenç del PSC, amb el lideratge d'Illa, combinat amb un creixement notable del PP, podria privar els independentistes de la majoria absoluta necessària per obstaculitzar qualsevol govern sobiranista.

Dins del bloc independentista, Junts segueix una tendència similar a la d'Illa, mostrant un creixement davant d'una ERC que lluita per capitalitzar-ne la gestió a Catalunya.

En aquest escenari, Junts, liderat per l'expresident Carles Puigdemont, lideraria el bloc independentista, sumant només quatre escons als 32 actuals al Parlament. Amb un total de 36 diputats, estaria clarament per davant del rival més proper, ERC, que es quedaria amb 26, 7 menys que en l'actual legislatura.