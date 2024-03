Trump vaticina 'la fi de la democràcia als Estats Units' si perd les eleccions

Donald Trump, president dels Estats Units entre el 2016 i el 2020, aspira a tornar a dirigir el país nord-americà. De cara a les eleccions del novembre d'aquest any, el candidat republicà ja està fent la campanya. En un discurs davant dels seus partidaris a Ohio, ha deixat anar una frase al més pur estil Trump, en la línia de la deslegitimització del resultat de les últimes eleccions que va fer.

Aleshores, en els comicis del 2020, Trump no va reconèixer la victòria del seu homòleg demòcrata, l'actual president, Joe Biden, al·legant que havia comès un frau electoral. Aquesta vegada, a la prèvia, ha assegurat que “si no guanyem aquestes eleccions, no crec que hi hagi altres eleccions en aquest país”.

Després d'iniciar el seu discurs fent memòria i recordant aquells republicans que estan presos per assaltar el capitoli el 2021, també després de no reconèixer la victòria de Biden, el magnat també ha reivindicat que “si no surto elegit, serà un bany de sang per tot el país". A més, s'ha mantingut en la línia de condemnar els estrangers només per ser estrangers: “Ningú no s'ha vist més perjudicat per la invasió d'immigrants de Joe Biden que les nostres grans comunitats afroamericana i hispana”.

La legislatura 2016-2020 de Trump

Durant la legislatura de Trump com a president (2016-2020), els Estats Units van experimentar un període caracteritzat per una polarització política significativa i una sèrie de polítiques controvertides. Una de les mesures més cridaneres va ser la implementació de la política de "tolerància zero" a la frontera, que va resultar en la separació de milers de famílies immigrants.

A més, Trump va promoure una agenda econòmica centrada en retallades d'impostos i desregulacions per impulsar el creixement econòmic. Aquesta política fiscal va anar acompanyada d'una retòrica nacionalista i proteccionista, que va incloure la imposició d'aranzels comercials a diversos països. Tot i això, la seva presidència va estar marcada per controvèrsies constants, des d'investigacions sobre la interferència russa a les eleccions fins a un procés de judici polític per presumpta obstrucció a la justícia.

Donald Trump va néixer el 14 de juny de 1946 a Queens, Nova York. Provinent d'una família adinerada, va estudiar a l'Escola d'Economia de Wharton de la Universitat de Pennsilvània. Abans d'ingressar a la política, va destacar com a empresari immobiliari i personalitat televisiva. El 2016, es va convertir en el 45è president dels Estats Units.