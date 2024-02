Tsunami Democràtic demana que el seu cas es quedi a les mans de l'Audiència Nacional

Diversos dels investigats a Tsunami Democràtic, entre ells la secretària general d'ERC, Marta Rovira, o el director de l'oficina de l'expresident català Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, han demanat al Tribunal Suprem (TS) que deixi la causa sobre 'Tsunami Democràtic', en què estan investigats, en mans de l'Audiència Nacional (AN).

En un escrit conjunt, les defenses de diversos dels investigats expliquen a més que el termini d'instrucció d'aquesta causa, en què s'investiga el paper de la plataforma als disturbis de la tardor del 2019 en senyal de protesta per la sentència del procés ', va acabar el juliol de 2021.

Això implicaria, addueixen, que l'Audiència Nacional tampoc no tindria competència per investigar o manar a judici els aforats presumptament implicats en la causa: el mateix Puigdemont i el diputat d'ERC al Parlament català Ruben Wagensberg.

En concret, l'escrit --que també signen les defenses dels investigats Oriol Soler, Oleguer Serra i Xavier Vendrell-- apunta que per al juliol del 2021 "no s'havia acordat la citació en qualitat d'investigades de les persones que a l'exposició raonada "per la qual el jutge Manuel García Castelló va demanar al TS que assumís el cas "s'identifiquen com a investigades o aforades".

"Per tant, tampoc no s'havia produït la seva declaració judicial en aquesta condició processal", afegeix. "Finalitzada la instrucció el 29 de juliol de 2021, el jutjat instructor va haver de dictar la resolució que correspongués d'acord amb el material indiciari amb què comptés en aquest moment", indica.

La pròrroga de la instrucció

A més, apunten les defenses dels tres investigats que "perquè les diligències d'investigació acordades amb posterioritat" a aquesta data "fossin vàlides caldria que el jutjat hagués sentit les parts abans i hagués acordat la pròrroga de la instrucció abans d'arribar a aquell dia".

Com a conseqüència d'això, afegeix, "no és possible dirigir el procediment contra les persones aforades indicades a l'exposició raonada ni, per tant, pot declarar el Tribunal Suprem la seva competència per a la instrucció i, si escau, enjudiciament dels qui són membres del Parlament Europeu i del Parlament de Catalunya".

Els investigats per l'Audiència Nacional han remès aquest escrit al Tribunal Suprem, que encara està pendent de decidir si accedeix o no a assumir-ne la causa ia investigar Puigdemont per la seva presumpta implicació en els fets.

Cal recordar que la tinent fiscal del Suprem es va oposar la setmana passada a investigar Puigdemont per delictes de terrorisme i va demanar tornar la causa a l'AN perquè considera que en aquest moment no hi ha prou indicis de criminalitat contra l'expresident català.