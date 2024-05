Turull al PSOE: ''Democràcia és poder votar i decidir, i aquesta hora ha arribat''

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha defensat aquest dimarts davant del PSOE que “democràcia és poder votar i decidir, i aquesta hora ha arribat”, ha exclamat.

"Faria bé el PSOE, si vol salvar i parlar de democràcia, a entendre que no hi haurà una democràcia plena a Espanya mentre les nacions que sobrevivim engabiades dins d'ella no puguem decidir el nostre futur", ha assegurat en un míting a Mollerussa (Lleida) amb la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, i el cap de llista per Lleida a les eleccions, Jeannine Abella.

També ha qüestionat que ara els socialistes hagin posat al centre del debat polític la necessitat d'impulsar una regeneració democràtica a l'Estat, i ha preguntat: "Qui ens tenia de dir que seria el mateix PSOE el que acceptaria que al Regne de Espanya no hi ha una democràcia plena?”.

"Com si nosaltres no sabéssim de què va! Qui ens havia de dir que recorrerien al final de 'lawfare'?, ha afegit Turull, després d'assegurar que són els que més han patit els suposats atacs de les clavegueres de l'Estat, ha dit literalment.

Segons Turull, si aquestes eleccions van defensar la democràcia, els catalans juguen "a casa, i ells en camp contrari perquè no saben de què va ni se la creuen".

És més, creu que la diferència és que les institucions pròpies de Catalunya "només han existit en democràcia, les d'Espanya han existit en democràcia i dictadura", i per això creu que no els poden donar lliçons sobre això.

Per això, opina que el president del Govern, Pedro Sánchez, i el candidat del PSC a les eleccions, Salvador Illa, no poden dir als catalans que van votar a l'1-O que la democràcia està en risc perquè "les urnes eren el símbol del compromís històric, permanent i insubornable de Catalunya amb la democràcia i la llibertat”.

"¡Benvinguts a la defensa de la democràcia! Feia temps que els estàvem esperant. Els havíem trobat a faltar", ha recalcat.

Per tot això, ha demanat concentrar el vot a Junts+ i evitar el "vot sofisticat" per fer possible una victòria clara del cap de llista als comicis, Carles Puigdemont, que ha mantingut cancel·lada la seva agenda per l'enterrament de la seva mare, que va morir dilluns.

Precisament, Nogueras ha exclamat que l'expresident de la Generalitat podria haver anat a l'enterrament de la mare si el Govern del PSOE fos "un govern democràtic i progressista".

"Si Pedro Sánchez, el PSOE, PSC i Illa fossin uns demòcrates reals, el president Puigdemont es podria haver acomiadat de la seva mare", ha sostingut la portaveu de Junts al Congrés, que els ha acusat de no haver fet res per la regeneració democràtica des que governen.

Després de retreure que ara vulguin que algú es cregui la seva "comèdia i llàgrimes", ha cridat a mobilitzar-se el 12 de maig perquè, al seu parer, els socialistes tenen por de Puigdemont i tenen clar que pot guanyar.