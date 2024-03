Turull al·lega que la possible tornada de Puigdemont serà un rellançament del 'procés'

per Redacció CatalunyaPress

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha defensat que l'eventual tornada de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont serà "un acte de rellançament del procés independentista". Turull ha al·ludit així el possible retorn de l'expresident després de l'acord entre PSOE, Junts i ERC sobre la llei d'amnistia i la seva aprovació aquest dijous a la Comissió de Justícia del Congrés, en una entrevista publicada aquest diumenge pel 'Diari Ara'.

"Quan a mi em pregunten quin és el millor actiu que té Junts per a la presidència de la Generalitat, és clar", ha afegit Turull, que alhora creu que Puigdemont podrà tornar a partir del juny si s'aplica la llei. També ha considerat que “la diferència entre el 30 de gener i ara, és que ara el problema no serà la llei, ara seran els jutges”.

Pressupostos de 2024

En matèria dels Pressupostos de la Generalitat del 2024, Turull ha remarcat que se'ls ha tractat "com la ventafocs" pel que fa a les negociacions. Ha assegurat que des de Junts volen ajudar els emprenedors, que hi hagi menys burocràcia i menys pressió fiscal "perquè l'espoliació de l'Estat no s'ha d'arreglar cargolant més els catalans amb impostos", i ha apuntat que, si el Govern està disposat a tot això estan oberts a parlar dels comptes.

A més, Turull ha reiterat que el líder del PSC, Salvador Illa, "no serà president de la Generalitat amb els vots de Junts", almenys mentre segueixi sent el secretari general.

Puigdemont demana que el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sigui apartat

Per part seva, aquest dissabte l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticat que "el que passa a l'Estat espanyol amb els jutges és una anomalia a l'Europa democràtica", i ha expressat que el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) , Jesús Maria Barrientos, hauria de ser apartat.

"En una democràcia europea hauria estat apartat des del primer dia que va obrir la boca", ha assegurat Puigdemont sobre Barrientos, en una publicació a X. Puigdemont ha afirmat que "ni un sol" jutge espanyol dels que s'han pronunciat sobre la llei de amnistia té la possibilitat d intervenir en causes relacionades.