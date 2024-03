Qui tutelarà la causa europea dels contractes de màscares de la trama Koldo?

El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castelló, ha estat designat jutge de garanties en la investigació que va obrir la Fiscalia Europea sobre els contractes signats pel Servei Canari de Salut i el Servei de Salut de les Illes Balears amb la presumpta trama en què hauria participat Koldo García, exassessor de l'exministre de Transports José Luis Ábalos, per al subministrament de mascaretes.

Fonts jurídiques han explicat a Europa Press que García Castelló actuarà com a jutge de garanties per autoritzar les diligències que vulgui practicar la Fiscalia Europea en el marc d'aquesta investigació.

El magistrat també va investigar a l'Audiència Nacional l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, per un presumpte delicte de terrorisme en relació amb l'actuació de Tsunami Democràtic l'octubre del 2019. El Tribunal Suprem va assumir la investigació per la condició d'aforat que gaudeix qualitat d'eurodiputat i li va obrir una causa penal per unanimitat.

La Fiscalia Europea va adoptar aquesta decisió després de recopilar informació addicional de la Fiscalia Anticorrupció i del Jutjat Central d'Instrucció número 2 de l'Audiència Nacional, que investiguen a Espanya set membres de la presumpta 'trama Koldo', que hauria pagat comissions irregulars per aconseguir contractes de màscares amb l'Administració durant la primera etapa de la pandèmia. Segons han precisat, també ha recopilat dades dels diferents organismes encarregats de gestionar el finançament de la Unió Europea.

En aquest context, La Fiscalia Anticorrupció espanyola va remetre documentació a la Fiscalia Europea el 8 de juny del 2023 a través d'un decret "en afectar fons de la Unió Europea". Fonts properes a la investigació confirmen a Europa Press que els contractes en qüestió serien diversos subscrits amb les comunitats autònomes aleshores presidides per Francina Armengol i Ángel Víctor Torres.

En concret, es tracta de quatre contractes signats per Canàries i un per Balears amb l'empresa Soluciones de Gestió i Suport a les Empreses SL entre l'abril i el maig del 2020, per import conjunt de 16.019.079 euros, d'acord amb les dades que recull la querella del Ministeri Públic espanyol.

En el cas de les Canàries, el primer dels contractes esmentats es va signar per al subministrament de 837.300 mascaretes KN95 i 555.000 mascaretes FFP2 per un import de més de 2 milions d'euros.

El segon es va adjudicar en concepte de transport, nòlits aeris i assegurances de transport de màscares per 447.061 euros. El tercer contracte va assolir els 4,7 milions d'euros per adquirir mascaretes FFP2. I la cambra es va subscriure per 5 milions d'euros per al subministrament de 2 milions de màscares KN95.

Pel que fa a l'Administració balear, el contracte adjudicat pel Servei de Salut de les Illes Balears es va signar el maig de 2020 per 3,7 milions d'euros per al subministrament de mascaretes FFP2.