La UCO va registrar el CSD i l'Ajuntament de Madrid pel cas de Begoña Gómez

per Redacció CatalunyaPress

Agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) de la Guàrdia Civil es van personar ahir a la seu de Consell Superior d'Esports (CSD) ia l'Ajuntament de Madrid per requerir documentació en el marc de la investigació pel cas Begoña Gómez, la dona del president del Govern, Pedro Sánchez.

Segons confirmen fonts de la investigació a Europa Press, els agents van sol·licitar informació sobre expedients relacionats amb l'empresari Juan Carlos Barrabés per ordre del jutge Juan Carlos Peinado. Les diligències tenen a veure amb la denúncia del sindicat Manos Limpias contra Begoña Gómez, dona del president del Govern, Pedro Sánchez, per presumptes delictes de trànsit d'influències que investiga el Jutjat d'instrucció número 41 de Madrid.

El jutge ja havia demanat a la UCO que li remetés els contractes que van ser atorgats a l'empresari Juan Carlos Barrabés des de Red.es, el Consell Superior d'Esports i l'Ajuntament de Madrid, segons consta en una providència al sumari de la causa.

En concret, es va sol·licitar als agents que recaptessin els expedients de contractació a l'entitat Innova Next SLU, propietat de Barrabés. Amb tot, la UCO ha enviat un informe al jutge Juan Carlos Peinado en què descarta vinculació de Gómez amb l'exconseller delegat de Globalia Javier Hidalgo, així com que afavorís el rescat de l'aerolínia Air Europa per part de l'Estat.

També descarta que la seva intervenció decantés adjudicacions a empreses de l'empresari Juan Carlos Barrabés. A l'informe, els agents del Grup de Delinqüència Econòmica 3 indiquen que l'únic element que vincularia objectivament Begoña Gómez amb Globalia és el fet que va coincidir amb Hidalgo en dos esdeveniments que van tenir lloc el gener de 2020 en què participava la societat Wakalua --filial de Globalia--.

D'altra banda, la UCO, després d'analitzar els contractes públics adjudicats a societats vinculades a l'empresari Juan Carlos Barrabés, conclou que als tres expedients de la societat Innova Next amb Red.es, que estan al focus de la investigació del jutjat, la empresa de Barrabés (o la UTE amb què participava) va obtenir "la millor puntuació" en criteris dependents de judici de valor, el pes del qual en el concurs era del 40%. A l'apartat de criteris econòmics (60%) no va ser, però, la primera.