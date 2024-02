La UE demana que es tracti igual el castellà i el català

La Unió Europea ha dictaminat que Catalunya ha de donar el mateix tracte al castellà i al català com a llengües vehiculars a l'ensenyament, cosa que consideren que no està succeint en el sistema actual.

Això és el que es desprèn de l‟informe final de la missió d‟eurodiputats que va investigar al desembre la implementació de la immersió lingüística.

A més, assenyala que Catalunya no està complint la sentència que estableix l'obligació de garantir el 25% de l'educació en castellà.

També subratlla que el respecte a l'Estat de Dret és "un dels pilars fonamentals de la UE" i insta el Govern que "seguisca de prop la manera com s'aplica a Catalunya el respecte a la diversitat lingüística per part de les autoritats regionals ".

Els eurodiputats també demanen a la Comissió Europea que "continuï de prop la manera com s'aplica a Catalunya el respecte a la diversitat lingüística per part de les autoritats regionals".

A l'informe, publicat per El Mundo, els representants del Parlament Europeu mostren la seva preocupació per la falta d'acció per aplicar la sentència judicial del 25% provoca que els ciutadans hagin de buscar reparació judicial per al seu cas individualment”.

Així mateix, condemnen l'assetjament que han patit els nens i els pares que han sol·licitat que la seva educació fos també en castellà, i urgeix la Generalitat, que "vigilin de prop aquest comportament inacceptable".

L'informe recorda que "tota forma de discriminació basada en la llengua està expressament prohibida a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea" i ressalta que "el sistema educatiu ha de tenir en compte l'interès superior del nen en les polítiques lingüístiques".

L'escrit destaca, per exemple, com el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, va informar els eurodiputats sobre la "inacció" de la Generalitat quant a establir un "ús raonable" del català i el castellà al sistema educatiu.

També s'esmenta com l'Alta Inspecció Educativa, que depèn del Govern, no va col·laborar per implementar la sentència del 25% d'ensenyament en català.

L'Alta Inspecció Educativa ha argumentat davant dels eurodiputats que "no està obligada a executar la sentència del TSJC que sol·licita un 25% d'ensenyament en català".

Poc interès d'Anna Simó

La missió també detalla l'interès escàs de la consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, a reunir-se amb els seus integrants.

L'informe assenyala que Simó "va explicar que no podria rebre la delegació durant tot el temps previst perquè havia d'assistir a una cita amb el president de la Generalitat sobre els darrers resultats de l'informe PISA".

La líder d'ERC va defensar la immersió lingüística argumentant que "el castellà és parlat pel 100% de la població" i va atribuir la disminució de l'ús del català a "l'arribada d'immigrants els darrers 10 anys".

Ha sostingut que aquesta situació ha reduït l'ús de la llengua autonòmica en certes àrees "fins a un 20 o 30% de la població".