L'última ocurrència d'Ayuso: que la Comunitat li pagui un habitatge oficial

per Helena Celma

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha plantejat aquest dijous que el Govern regional hauria de sufragar "un habitatge oficial per al president" i així s'evitaria que l'esquerra continués fent un "escarni vergonyós" al voltant de la casa on viu .

"Jo no tinc res. No tinc cap pis", ha sostingut. Així ho ha exposat durant la sessió de control durant el Ple de l'Assemblea de Madrid, on el portaveu del PSOE, Juan Lobato, li ha retret la seva política en matèria d'habitatge, amb al·lusions al pis on Ayuso viu amb la seva parella.

"Vostè sembla que ha de ser l'única madrilenya que no sap ni quant es paga, ni qui paga el dúplex de luxe on viu, senyora Ayuso", ha llançat. La dirigent madrilenya ha replicat que l'evolució de preu del lloguer és “preocupant”, i més “quan s'apliquen les mesures lliberticides que pretén el Govern de la Nació”.

"Nosaltres estem en el preu mitjà de l'habitatge en regions i en capitals com aquesta, encara que per descomptat hi estem treballant en nombrosos plans", ha subratllat.

En aquest punt, ha defensat que porta "20 anys de lloguer, gairebé cinc anys com a presidenta de la Comunitat de Madrid", sufragant-se casa seva i no "com fa la majoria" dels que té al davant, "especialment ministres".

"Catorze ministres als quals els paguem absolutament tot, que és potser el que hauria de començar a fer el Govern de la Comunitat de Madrid ez sufragar un habitatge oficial per al president i evitaríem que vostès seguissin fent-se escarni vergonyós perquè jo no tinc res, no tinc cap pis", ha conclòs.