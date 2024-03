La darrera promesa del Congrés a la Comissió de Venècia

per Redacció CatalunyaPress

El Congrés ha garantit a la Comissió de Venècia del Consell d'Europa que no citarà comparèixer jutges davant les comissions d'investigació posades en marxa aquesta legislatura en virtut de l'acord que el PSOE va aconseguir amb ERC i Junts per tenir majoria a l'òrgan de govern de la institució.

Així consta al document d'al·legacions al dictamen redactat per la Comissió de Venècia sobre la Llei d'Amnistia que ha aprovat aquest dimarts 12 de març la Mesa del Congrés, amb els vots del PSOE i Sumar. El PP va presentar el propi text d'al·legacions, però només ha tirat endavant el dels dos partits que integren el Govern de coalició, que sumen majoria en aquest òrgan.

En la visita al Congrés el mes de febrer passat els membres de la Comissió de Venècia es van interessar per aquestes comissions de recerca sobre l'Operació Catalunya, el Cas Pegasus i els atemptats gihadistes d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, encara que no formen part del contingut de la Llei d'Amnistia.

Ara, a les seves al·legacions, a les quals ha tingut accés Europa Press , el Congrés detalla que, efectivament, aquestes comissions no tenen res a veure amb la norma però, en tot cas, recalca que el Govern i el PSOE, “ja han explicat públicament que els jutges no compareixeran davant aquests òrgans. També postil·la el text que els jutges no "tenen obligació" d'acudir a aquest tipus de comissions.

Les recomanacions, incloses

D'altra banda, el document aprovat per la Mesa del Congrés assenyala que durant la tramitació parlamentària de la Llei d'Amnistia "s'han recollit" a la proposició "totes les recomanacions" de l'esborrany redactat per la Comissió de Venècia i referides al seu articulat. "Això és: la connexió de l'amnistia amb el procés independentista i l'eliminació de la menció a la fase del procediment judicial per a l'exclusió d'actes de terrorisme", diu el text.

Així mateix, les al·legacions del PSOE i Sumar destaquen que "s'ha aclarit que el segon paràgraf de l'article 10" es refereix "als recursos davant de decisions judicials que apliquin l'amnistia" i subratllen que "no obstant això, en el recurs i la qüestió de inconstitucionalitat, així com en la qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), sí que romanen els efectes suspensius sobre els processos judicials".

Respecte a la tramitació de la llei pel procediment d'urgència, a la qual el Consell d'Europa sí que va posar pegues, el text aprovat per la Mesa del Congrés especifica que, al final, tota la tramitació "durarà aproximadament sis mesos", el mateix que si no s'hagués optat per una tramitació ràpida.

"La tramitació parlamentària durarà aproximadament sis mesos, com passa en un procediment ordinari, i amb els mateixos informes i defenses. Per tant, a la pràctica no s'ha produït una tramitació urgent", ressenya el document d'al·legacions que s'enviarà a la Comissió de Venècia.