L'únic escenari en què la CUP podria ''entendre's'' amb Junts+

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, creu que després dels comicis la seva formació es pot "entendre perfectament" amb la candidatura de Junts, liderada per Carles Puigdemont, si reprèn el procés de ruptura amb l'Estat.

Així mateix, en una entrevista d'aquest divendres 10 de maig a Vilaweb recollida per Europa Press , ha advertit que no és el mateix tornar a Catalunya amb l'objectiu de reprendre el 'procés' que fer-ho per "restitutir Convergència i Unió (CiU)" .

En preguntar-li per si veu possible reprendre la ruptura amb l'Estat, ha afirmat que entenen que "hi hagi qui vulgui confiar" a Puigdemont com a aposta per tornar al Procés , si bé ha alertat que el que busca Junts és donar continuïtat a les polítiques que també defensa el PSC, com el complex turístic Hard Rock.

També ha criticat la manca d'entesa entre ERC i Junts durant aquest mandat. "ERC i Junts s'han llençat els plats pel cap i ara competeixen per veure qui practica millor la política del peix al cove i qui pujoleja més", en referència a l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.

Ha assenyalat que tant el model econòmic de Junts com la dinàmica pactista d'ERC "s'emmarca a l'agenda del retrobament de Pedro Sánchez. És la mateixa dinàmica" i ha acusat els de Puigdemont de posar el focus a Madrid, textualment, i buscar drets pactant amb un Estat que no reconeix el dret a l'autodeterminació.

Tancament de campanya al Born de Barcelona

Els anticapitalistes celebren, com la resta de formacions, el seu acte final de campanya electoral durant aquest divendres 10 de maig a la tarda.

Si escau, han triat el passeig del Born, al cor de Barcelona, per llançar les últimes consignes als seus votants i intentar convèncer els indecisos. El final de campanya dels cupaires es posarà en marxa a partir de les 19.00.

Estrada i Laure Vega seran els caps de cartell, encara que a l'acte també acudiran emblemes de la CUP com Anna Gabriel i David Fernàndez, exdiputats de la formació al Parlament en anteriors legislatures.