Units per Avançar renova el seu pacte amb el PSC de cara a les eleccions del 12 de maig

En reunió extraordinària, el Consell Nacional d'Units per Avançar va avalar per unanimitat la proposta del Comitè de Direcció de reeditar l'aliança electoral amb el PSC per concórrer de manera conjunta a les properes eleccions al Parlament, que se celebraran el diumenge 12 de maig.

El Consell Nacional d'Units per a Avançar ha valorat positivament el treball realitzat en aquesta legislatura al Parlament i ha constatat la necessitat de fer pinya amb la candidatura encapçalada per Salvador Illa, “l'única opció capaç de superar el Procés i d'obrir-ne una de nova etapa per a Catalunya”, com ha assenyalat Ramon Espadaler, secretari general dels Units per Avançar.

Units per Avanzar reafirma "la necessitat de treballar per un catalanisme integrador", que entengui la nació com un àmbit de convivència, que orienti la política cap a la recerca del benestar i que s'ocupi de les polítiques essencials de l'Estat del benestar, respectant la lliure iniciativa de les persones i famílies.

El secretari general de la formació, Ramon Espadaler, ha afirmat que “el 12-M tenim l'oportunitat de superar la fractura que ha representat el procés i tornar a la política de les coses concretes, fent-la útil als interessos i necessitats de la gent ”. I ha reblat: "Ens juguem tornar a l'inici del Procés o mirar el futur, obrint una nova etapa presidida per la cohesió social".

A més, Espadaler ha destacat que "els fracassos dels governs independentistes en matèria d'educació, sanitat, vivenda o seguretat constitueixen els principals reptes de la propera legislatura".

7 anys de pactes

Units per Avançar es va presentar públicament a Barcelona el 19 de juny del 2017, i ja des del principi va proposar formar una aliança electoral amb el PSC.

El novembre del mateix any va arribar el primer pacte entre les dues formacions de cara a les eleccions al Parlament que se celebrarien un mes més tard.

La formació va descartar pactes amb partits independentistes, però també amb formacions anticatalanistes (en què englobava el Partit Popular i Ciutadans). Units es va reafirmar a la "relació preferent" que mantenia amb el PSC, encara que sense descartar presentar-se en solitari en alguns municipis juntament amb agrupacions independents.