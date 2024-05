La Vall d'Aran passa de les eleccions catalanes amb un 35% de participació (18:00h)

per J.C. Meneses Montserrat

La Vall d'Aran és una comarca que, per la diferenciació nacional, sol tenir una participació més baixes que la resta de territoris catalans. I aquest any ha continuat la tradició, signant una participació del 35,63% a les 18.00 hores. Encara que sigui extremadament baixa, suma 0,46 punts més que el 2021 a la mateixa hora.

La participació definitiva el 2021 va ser del 48,46%. En aquest sentit, si la tendència és igual que en les passades eleccions, hi podria haver també una pujada pronunciada quan es publiquin les dades definitives. Tot i això, si es queda com el 2021, menys del 50% del cens de la Vall d'Aran haurà decidit participar en les eleccions a la Generalitat.

Tot i la seva aparent desconnexió de la política catalana, erigint-se com la comarca amb menys participació a les 18.00 hores, ha pujat la participació a pràcticament tots els municipis d'Aran. Possiblement perquè el 2021 Catalunya estava immersa a la pandèmia.

Destaca l'ascens de més del 26% a Bausén. A Es Bòrdes ha pujat un 10,32%, a Arres un 9,82% ia Vilamòs un 9,80%. A la capital, Viella, la participació només ha pujat un 1%. Per contra, ha caigut un 3,75% a Naut Aran.

A tot el territori de Catalunya la participació en aquest 12M s'ha situat en un 45,80% fins a les 18.00 hores, uns 0,19 punts percentuals més que en els comicis del 2021, segons dades de la Generalitat recollides per Catalunya Press.

Per territoris, la participació ha crescut respecte del 2021 a Barcelona un 0,45% ia Tarragona un 1,24%. Per contra, cau a Girona un 1,29% ia Lleida, un 2,72%. Dues caigudes sorprenents tenint en compte que les eleccions del 2021 es van realitzar enmig de la pandèmia per Covid-19.

Les juntes electorals estudien ampliar lhorari de votació

ERC i Junts han decidit demanar a les juntes electorals provincials (JEP) que es prolongui la jornada electoral d'aquest diumenge per la incidència generalitzada a Rodalies després d'un robatori de coure, han informat els dos partits.

Junts preveu demanar a les quatre juntes electorals provincials una sol·licitud d'ampliació de la jornada.

Pel que fa a Esquerra, preveu demanar-ho a la Junta Provincial de Barcelona ia la de Tarragona.