La vicepresidenta Ribera exigeix al PP que ''abaixi el pistó de la crispació''

per Redacció CatalunyaPress

La vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha instat el PP que "abaixi el pistó" de la crispació i es dediqui a exercir "responsablement" l'oposició, alhora que ha lamentat el risc que suposa l'actual ambient d'“insults, insídies i mentides permanents”.

"M'agradaria veure sobre aquesta mena de guerra bruta contra el Govern quan no governa el Partit Popular, ja que es baixi el pistó", ha asseverat la vicepresidenta en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press després de ser preguntada per l'actual clima de crispació instal·lada política, del qual s'ha mostrat a pena.

Per això, ha fet una crida al PP perquè refredi el cap i es dediqui a "exercir responsablement l'oposició", cosa que inclou "participar en la configuració dels òrgans constitucionals", perquè és "escandalós" que no acceptin "les regles del joc" i no hagin renovat encara el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Segons la seva opinió, els d'Alberto Núñez Feijóo juguen a l'insult ia "sembrar dubtes davant" la legitimitat del Govern d'Espanya, cosa que "no fa sinó destrossar un espai de convivència" així com "distreure la visió i l'energia política al voltant de aquest tipus de fòrums". A més, ha advertit que en un ambient d'"insídies i mentides permanents" hi ha un "risc enorme" de perdre el focus i desviar l'atenció sobre temes que "sí que són importants".

"Tinc la impressió que el que vol i desitja la immensa majoria dels ciutadans és que els seus governants trobin solucions als seus problemes", ha prosseguit Ribera, i s'ha congratulat de les "estupendes coses" que té Espanya i de les quals no gaudeix prou la ciutadania espanyola com la situació de l'ocupació, les energies renovables o que el nostre país tingui poder d'influència a la Unió Europea.

D'altra banda, Ribera ha admès que la campanya de les eleccions autonòmiques i municipals del 18 de maig passat va fer veure el PSOE que la ciutadania atenia a la "llista d'insults" i de "mentides" que l'oposició abocava sobre el Govern i que des de llavors intenten defensar-se.

"Arriba un moment, i això va ser crític a les eleccions municipals del maig, que dius: els paràmetres objectius van bé, els paràmetres econòmics van bé, la gestió ha estat impecable, la situació ha estat supercrítica i, no obstant, no hem reaccionat a tots aquests insults i la gent se'ls pot haver cregut", ha apuntat la vicepresidenta.

Per aquest motiu, sosté la ministra, han deduït que "potser cal explicar que és mentida" i que "ja està bé" d'insults, si bé ha admès que "és molt més còmode" treballar des del debat i les propostes concretes i no sobre desqualificacions.