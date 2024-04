VÍDEO: Activistes boicotegen un acte d'ERC a Barcelona al crit de 'feixistes'

per Helena Celma

Tensió en un acte d´ERC a Barcelona. Activistes han irromput en un acte del partit republicà aquest dimarts al barri de Vallcarca de la capital catalana per carregar contra els representants del partit de Pere Aragonès.

Segons ha pogut presenciar una periodista de CatalunyaPress en viu, dues dones han arribat a l'acte d'ERC davant del mural en homenatge a Salvador Puig Antich i han començat a cridar 'feixistes' als líders d'ERC.

En el moment de l'arribada dels manifestants parlava la consellera Ester Capella, que havia agafat la paraula després de la intervenció de Joan Ignasi Elena.

Els activistes que han interromput l'acte han retret a ERC els desnonaments que s'estan produint al barri de Vallcarca sense que el Govern hagi intermediat.

També els han retret que el Govern no hagi trencat relacions amb Israel pel genocidi que s'està cometent a Gaza.

"Ens juguem molt"

A l'acte hi han estat presents els consellers Joan Ignasi Elena i Ester Capella, a més dels candidats i candidates Tània Verge, Eugeni Villalbí, José Rodríguez, Montse Benedí i Ernest Maragall, entre d'altres.

El conseller dInterior ha posat de manifest la importància daquestes eleccions. “Ens juguem molt, quines polítiques socials fem per a la gent i on és el focus de decisió al nostre país: si decideixen a Catalunya o des de Madrid, Ferraz i el PSOE”, remarcava Elena.

| Catalunya Press

A més, ha tret pit del que s'ha aconseguit fins ara, posant èmfasi en els “impossibles” que han convertit en “possibles”. "Hem fet possible les coses que deien que no eren possibles, com els indults, l'eliminació del delicte de sedició o la llei d'amnistia que s'aprovarà properament", enumerava el conseller, posant èmfasi que el proper "impossible" que aconseguiran serà el referèndum d'autodeterminació.

Tampoc ha volgut deixar passar l'excepcionalitat d'aquestes eleccions i ha acusat PSC i els comuns que s'hagin de celebrar de manera anticipada. “Donem la paraula als ciutadans i ciutadanes perquè és així com nosaltres veiem la política”, finalitzava.

Per la seva banda, la consellera de Territori ha volgut recordar el que està en joc a les properes eleccions: “El que ens ve d'aquí endavant és garantir drets des del Govern, com la mobilitat, l'accessibilitat o l'habitatge”.