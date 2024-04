Vídeo del PP per posar 'davant del mirall el votant del PSC traït per Sánchez'

El PP ha presentat aquest dilluns la campanya 'El teu vot davant del mirall' en el marc de la precampanya de les eleccions catalanes del 12 de maig, en què "posa davant del mirall el votant del PSC traït per (Pedro) Sánchez" després aprovar-se la Llei d'Amnistia, ha explicat el partit a Europa Press.

En el marc de la campanya, els populars han llançat un vídeo on es veu una votant del PSC que s'està preparant per anar a la tradicional Festa de la Rosa del PSC, que se celebra cada any a Gavà (Barcelona), i que descobreix que el seu vot serveix per "enlairar Puigdemont".

La dona, que té fotos a casa seva amb líders socialistes com l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i l'Alt Representant de la Unió Europea (UE) per a Política Exterior i Seguretat Comuna, Josep Borrell, veu com aquestes imatges queden substituïdes pel retrat de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont.

Amb aquesta campanya, el PP vol mostrar "empatia" amb els votants socialistes que no comparteixen que el president del Govern i líder del PSOE, Pedro Sánchez, hagi donat suport a la Llei d'Amnistia.

"Desigualtat, malversació i impunitat són els termes a què s'enfronta aquesta simpatitzant del PSC quan es mira al mirall i veu davant seu la imatge del fugat de la justícia a què Sánchez ha promès amnistiar", ha argumentat el PP.

En aquest sentit, els populars es postulen com a alternativa: “Potser tinguem idees diferents, però respectem que sempre hagis tingut clares les teves”, asseguren al final del vídeo.

Arribarà l'acció als carrers

A més d'aquest vídeo, la campanya del PP també arribarà als carrers de Barcelona, i un camió circularà per la ciutat amb un mirall gegant i es preguntarà als ciutadans què hi veuen quan s'ho miren.

En aquest mirall hi ha dues opcions: "Delinqüència, okupació, llistes d'espera i Puigdemont del costat del PSC, Junts i ERC; o Seguretat vivenda, més metges i stop procés de la mà del PP".