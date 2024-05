VÍDEO | Directe Congrés dels Diputats: sessió per aprovar la Llei d'Amnistia

La Llei d'Amnistia afronta aquest dijous 30 de maig al Ple del Congrés la seva última votació parlamentària, en què cal majoria absoluta (almenys 176 diputats) per aixecar el veto del Senat. Si no hi ha sorpreses, la norma podria estar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) divendres o dissabte per entrar en vigor.

Aquesta "Llei Orgànica d'amnistia per a la normalització institucional, política i social a Catalunya" va néixer dels pactes que el PSOE va segellar amb ERC i Junts a canvi del suport dels independentistes a la investidura del president del Govern, Pedro Sánchez.

El seu objectiu és amnistiar tots els implicats en mobilitzacions sobiranistes i independentistes des de l'1 de novembre del 2011, quan encara governava el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, fins al 13 de novembre del 2023. Comprèn tant els condemnats per la consulta del 9 de novembre del 2014 com els del referèndum independentista del 2017, així com l'arxiu de les investigacions obertes pels disturbis posteriors contra la sentència del Tribunal Suprem.